Il 23 novembre 2026 la Sicilia ha registrato un brusco cambio di regime dei venti: dopo alcuni giorni di scirocco sono arrivate raffiche di maestrale da Ponente.
Il repentino passaggio ha provocato l’interruzione di diversi collegamenti marittimi, con navi e traghetti costretti a sospendere le corse per motivi di sicurezza.
Sull’isola si sono verificati disagi diffusi, in particolare nella provincia di Palermo, dove sono stati segnalati incendi collegati alle condizioni atmosferiche.
Le autorità locali hanno monitorato la situazione mentre le operazioni per il ripristino dei servizi e il contenimento dei roghi proseguivano.