22SIMBA fa sold out a Padova e annuncia il suo evento più grande: il 20 ottobre 2027 all’Unipol Forum

SIMBA sale sul palco del Gran Teatro Geox di Padova per una serata esaurita: il concerto fa parte del Miria Live Tour, che in queste settimane sta registrando il tutto esaurito nei principali club italiani. L’annuncio di una data in un’arena milanese di grandi dimensioni segnala una fase di crescita netta per l’artista.



Durante una delle prime serate milanesi al Fabrique, il rapper ha comunicato l’appuntamento più ambizioso della sua carriera: Per Miria 22SIMBA Live al Forum, fissato per mercoledì 20 ottobre 2027 all’Unipol Forum di Milano. Si tratta di un salto di scala rispetto ai club, che conferma la domanda attorno al suo progetto più recente.



Il Miria Live Tour proseguirà dopo Padova con due altre tappe già sold out: domenica 22 novembre all’Atlantico Live di Roma e domenica 29 novembre al Teatro Della Concordia di Torino. Il cartellone del tour comprende inoltre le tre date milanesi al Fabrique e la serata fiorentina al Teatro Cartiere Carrara, tutte con il marchio del tutto esaurito.



Il tour accompagna l’uscita dell’album Miria, pubblicato a settembre 2026 e certificato disco d’oro a poche settimane dall’uscita. Il progetto ha occupato le prime posizioni delle classifiche FIMI/NIQ nelle sezioni Album, CD, Vinili e Musicassette, confermando una forte performance sui formati fisici oltre che sul fronte digitale.



Miria è articolato in tre atti — Arricchiti, Miria e Provinciali — e prende il nome dalla nonna dell’artista, figura che per 22SIMBA è punto di riferimento emotivo e fonte d’ispirazione del disco. La narrazione del lavoro tocca temi come ambizione, riscatto e la ricerca di una felicità più essenziale, e si avvale di un simbolo ricorrente: l’Albero della Vita. L’immagine, declinata su tre copertine distinte, vuole richiamare allo stesso tempo la semplicità e il legame con la provincia d’origine.



Classe 2002, Andrea Meazza è conosciuto con lo pseudonimo 22SIMBA. Originario di Saronno, in provincia di Varese, ha mosso i primi passi nel rap e nel freestyle già da adolescente, costruendo una scrittura diretta e autobiografica. I suoi primi brani ad attirare attenzione risalgono al 2021, con Ventidue e Per i Roiz.



Nel corso degli anni ha collaborato con alcuni nomi della scena: con Niky Savage nel pezzo Spoiler e con Silent Bob in 20 Anni. Nel 2024 ha pubblicato il progetto Isolamento di Gruppo e ha fatto parte del programma Breakthrough 2024 di Amazon Music, che ha segnalato tre talenti emergenti.



Il 2025 è stato un anno di passi significativi: l’album V per Ventidue, certificato disco d’oro, e l’EP La Cura hanno ampliato il suo pubblico. Da V per Ventidue sono arrivati i singoli Speranza (con Diss Gacha) e Old Fashion (con Promessa e Flaco G). La Cura è stato successivamente riproposto con un repack, La Cura, in nome di Miria, pubblicato a gennaio 2026 e arricchito da due inediti: Girasole, in collaborazione con Rkomi, e 2022 Freestyle.



Tra le collaborazioni che hanno rafforzato la sua identità artistica figura anche Fanculo, brano con Marracash certificato oro. Nel maggio 2026 il sold out al Fabrique di Milano ha rappresentato un primo banco di prova live per il nuovo materiale; è stata proprio durante quella data che è stato annunciato il progetto Miria.



A novembre 2026 22SIMBA è tornato on stage con il Miria Live Tour, portando l’album nei club e offrendo al pubblico una visione coerente dell’universo tematico del disco. Le tappe già replicate come sold out confermano una domanda stabile intorno al progetto.



I biglietti per Per Miria 22SIMBA Live al Forum sono disponibili in prevendita da oggi, 16 novembre 2026, alle 14:00 online. Per informazioni è disponibile www.livenation.it.