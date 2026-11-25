Un vertice di maggioranza è atteso nelle prossime ore per cercare un’intesa sulla legge di bilancio, con la necessità di chiudere su fisco, condono edilizio e sanità. Le risorse disponibili restano quelle note e la mole di emendamenti complica la trattativa.

Fratelli d’Italia e Forza Italia difendono le misure a favore delle imprese e del ceto medio. La Lega solleva il tema dei Comuni e, secondo la ricostruzione, Matteo Salvini insiste sul condono edilizio. Noi Moderati rivendica l’introduzione del cosiddetto “salvadanaio previdenziale” per i nuovi nati.

A creare ulteriore tensione è il tentativo di inserire nella manovra emendamenti legati alla sicurezza: tra le proposte citate figura la marcatura con vernice per i manifestanti, promossa dal partito della premier. Per alcuni soggetti politici si tratterebbe di misure incompatibili con la legge di bilancio.

Gianfranco Magi di +Europa ha definito la misura come una deriva che assomiglia a “da regime di Pinochet” e ne ha contestato l’inserimento nella manovra. Dal Partito Democratico l’attacco è sulla strategia di governo: Elly Schlein ha accusato l’esecutivo di reprimere il dissenso per nascondere il fallimento della manovra e ha ricordato che il Paese ha salari bassi rispetto al resto d’Europa.

Le opposizioni hanno rivolto critiche anche al decreto sui cortei. Oltre alla proposta della verniciatura dei manifestanti, il provvedimento prevede il reato di eversione e l’uso dei droni, quest’ultimo richiesto dalla Lega; tali iniziative sono state bollate come “proposte infami” da Avs. Il Movimento 5 Stelle è tornato ad attaccare l’esecutivo sui temi del caro vita e delle bollette.