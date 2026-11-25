Mosca, 24 novembre 2026 — Organi di stampa tedeschi e fonti di intelligence occidentale avrebbero segnalato che la Russia sta preparando il lancio di un satellite equipaggiato con una testata nucleare, potenzialmente entro la fine dell’anno.

Wdr, Ndr e il Sueddeutsche Zeitung scrivono che alcuni Paesi della NATO sono stati informati e che il sistema, una volta in orbita, potrebbe diventare operativo in tempi molto brevi. Il presunto dispositivo è indicato con il nome Sputnik‑S e, sempre secondo i media tedeschi, sarebbe già completato e stoccato nell’area metropolitana di Mosca.

I commentatori citati nella ricostruzione avvertono che il dispiegamento di un’arma nucleare nello spazio rappresenterebbe una seria minaccia per la sicurezza militare occidentale, perché le contromisure efficaci sarebbero molto limitate.

Il Cremlino ha respinto le notizie. Il portavoce Dmitri Peskov ha detto di non aver visto quegli articoli e ha definito le ricostruzioni poco affidabili, osservando che contengono numerose congetture; in merito ha aggiunto che «difficilmente vale la pena prenderli sul serio».

Peskov ha inoltre parlato degli attacchi alle navi russe nel Baltico e nel Mediterraneo e delle proteste contro l’Estonia che intende chiudere i confini.