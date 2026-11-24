Un piccolo aereo è precipitato nelle campagne di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto il 23 novembre 2026, secondo quanto riportato da RaiNews.
Sul velivolo sono stati rinvenuti 50 chili di hashish. La quantità è stata confermata dalle autorità impegnate nelle indagini.
La Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Brescia ha chiarito che l’episodio va inserito nel contesto della filiera del narcotraffico internazionale, collegando il ritrovamento alle dinamiche del traffico illecito di stupefacenti.
La notizia è stata diffusa da Lorenzo Santorelli/Tg1.