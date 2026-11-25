La manovra entra nella fase decisiva dopo lo scarto di numerosi emendamenti: uno su quattro è stato dichiarato inammissibile e i gruppi hanno tempo fino a giovedì per segnalare quelli ritenuti rilevanti. È in programma un vertice di maggioranza, forse già oggi, sui dossier più divisivi.

Sul superbonus i partiti avanzano proposte diverse. Forza Italia punta a dimezzare da dieci a cinque anni il periodo per l’utilizzo dei crediti sotto i 500.000 euro destinati a piccole e medie imprese. Fratelli d’Italia chiede invece di escludere dalla spalmatura i crediti già presenti nel cassetto fiscale.

Per il condono edilizio la Lega propone il meccanismo del silenzio-assenso sulle pratiche inevase del 1985, 1994 e 2003: i Comuni avrebbero 180 giorni, fino a giugno 2027, per opporsi; in assenza di un’opposizione scatterebbe la sanatoria automatica.

Sulle pensioni si sta valutando di estendere l’adeguamento pieno all’inflazione: dall’attuale limite degli assegni fino a quattro volte il minimo Inps si ipotizza di portarlo a quelli fino a cinque volte, ma restano da trovare le coperture.

Sul fronte sanitario la maggioranza cerca almeno 500 milioni di euro aggiuntivi. Gli alleati sono divisi sull’ipotesi di attingere ai fondi della cosiddetta social card per reperire risorse.

Rimangono punti fermi della manovra di carattere fiscale. È previsto un taglio dell’Irpef per il ceto medio valido solo per il 2027, che amplia fino a 55.000 euro lo scaglione al 33% e interessa 3,2 milioni di contribuenti. È confermato l’innalzamento permanente del regime forfettario al 15% fino a 100.000 euro di ricavi e l’esenzione strutturale dal bollo auto per i veicoli fino a 80 kilowatt.

Restano invece in discussione due misure che potrebbero mutare durante l’esame parlamentare: la flat tax dell’1% sugli aumenti di stipendio per gli under 30 fino a 28.000 euro e l’exit tax al 26% per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero con patrimoni finanziari oltre gli 800.000 euro.