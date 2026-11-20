Per la prima volta in quasi sessant’anni di attività il Gen Rosso suonerà a Venezia. L’appuntamento è domenica 22 novembre alle 18 al Teatro Goldoni, con lo spettacolo “Gen Rosso in Concert” .



L’arrivo del gruppo sul palcoscenico del Goldoni rappresenta un segnale significativo per la città, sottolineando come i temi portati dal Gen Rosso — pace, dialogo e fratellanza — siano coerenti con la vocazione di Venezia quale luogo d’incontro fra culture diverse.



Il concerto veneziano anticipa le celebrazioni per il 60° anniversario della formazione, che prenderanno il via a dicembre.

Il Gen Rosso, composto da artisti provenienti da nove Paesi, proporrà un repertorio che ripercorre la propria storia: saranno eseguiti brani storici come “Speranza di Pace”, “Servo per amore” e “Resta qui con noi”, insieme a pezzi più recenti quali “Go for Love”, “Shock of the World” e “Higher”.



L’evento rappresenta l’approdo di un progetto coltivato negli anni dal Comitato San Pietro di Castello, nato originariamente per l’organizzazione della festa cittadina e oggi impegnato in iniziative di respiro internazionale.



Dal fronte artistico, alla presentazione è stata annunciata la partecipazione di Valerio Landi, uno dei fondatori del gruppo. Resta da confermare la presenza di Mite Balduzzi, mentre da Praga arriverà Tomek, già frontman della formazione.



Nel corso della presentazione del concerto è stato infine richiamato il legame storico tra Venezia e Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, che svolse studi di filosofia all’Università Ca’ Foscari. È stata avanzata la proposta di attribuire a Lubich una laurea honoris causa postuma, ipotesi che i promotori auspicano possa svilupparsi in collaborazione fra l’Ateneo e l’Amministrazione comunale.



L’iniziativa è realizzata senza scopo di lucro grazie alla collaborazione con il Comune. L’organizzazione segnala una forte risposta del pubblico: i posti al Goldoni sono prossimi al tutto esaurito.



Per favorire la partecipazione dei giovani, è prevista un’offerta di last minute a 5 euro riservata agli under 30. Questi biglietti sono limitati agli ultimi posti disponibili nel quarto ordine del teatro.



I tagliandi sono in vendita alla biglietteria del Teatro Goldoni e attraverso i canali online del Teatro Stabile del Veneto.