New York, 24 novembre 2026 — Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha deciso di reintegrare Jensen Huang alla guida dell’azienda, dopo le indagini legate a una sua relazione con una presunta spia cinese e dopo le rassicurazioni arrivate dalla Casa Bianca.

Secondo la ricostruzione, il ritorno del manager è stato reso possibile anche grazie all’intervento diretto del presidente Donald Trump, che si è collegato al Cda e ha spinto per il reintegro sostenendo che la decisione non costituisce un rischio per la sicurezza nazionale. Trump ha inoltre affermato che, secondo il Dipartimento di Giustizia, Huang non ha infranto alcuna legge.

Il presidente e il vicepresidente del Senato, JD Vance, hanno lavorato con il consiglio durante il fine settimana perché ritenevano Huang insostituibile e temevano la possibilità che la Cina potesse cercare di impiegarlo. In merito al suo ruolo nell’affare Trump ha detto: “L’ho fatto per l’America”.

Sul piano pubblico, il presidente ha anche postato un’immagine generata con l’intelligenza artificiale che ritrae Huang con un reggiseno rosso in mano, il volto sporco di sangue e circondato da agenti del Secret Service; l’immagine rielabora uno scatto celebre relativo al tentato assassinio di Trump a Butler, in Pennsylvania.

Intanto il Financial Times segnala che il ritorno di Huang ha fruttato al presidente guadagni fino a 15 milioni di dollari. Al 30 settembre Trump deteneva fino a 370.000 azioni Nvidia, secondo il giornale; il numero esatto dei titoli posseduti non è chiaro e non risulta dalle sue comunicazioni finanziarie. Anche considerando il limite inferiore della forchetta indicata, cioè 32.000 azioni, il quotidiano stima un guadagno di 1,3 milioni di dollari derivante dal rally del titolo.

L’inviato a New York è Carlo Maria Lo Savio.