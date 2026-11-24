Il Tg2 Post, rubrica informativa del TG2, è andato in onda il 23 novembre 2026 alle 21:00. La pagina della trasmissione indica come direttore Antonio Preziosi.

La rubrica è presentata come spazio informativo del Tg2 e nella pagina web vengono segnalate le aree tematiche che compongono la copertura: Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero, Viaggi e turismo.

Sul sito sono inoltre presenti riferimenti ai servizi e alle testate collegati alla rete Rai, tra cui TG1, TG2, TG3, GR1, GR2, GR3, Rai News 24 live, Rai Sport, Rai Vaticano, GR Parlamento, Rai Parlamento e Televideo. La sezione delle news regionali Tgr elenca le redazioni territoriali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Furlanija Julijska krajina, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige – Trento, Trentino Alto Adige – Bolzano, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

La pagina include anche la voce “Temi caldi” con riferimenti a questioni come la guerra in Ucraina, la morte di Gianni De Gennaro, il tema della violenza sulle donne, gli allarmi bomba e la crisi del clima, oltre ai consueti link ai canali social indicati per seguire la testata: Facebook, Twitter e Instagram.