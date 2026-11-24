Monza ha ottenuto una vittoria importante nella corsa salvezza, imponendosi 3-0 contro la Fiorentina al U-Power Stadium. La partita, valida per la Serie A 2026/2027, si è disputata il 23 novembre 2026.
A decidere l’incontro è stata la doppietta di Gustavo Varela, a cui si è aggiunto il gol di Jay Robinson. Il successo regala al Monza tre punti fondamentali nel contesto della lotta per non retrocedere.
La Fiorentina esce sconfitta dalla trasferta lombarda senza riuscire a segnare, mentre il Monza capitalizza con efficacia le occasioni create e consolida il proprio risultato sul campo di casa.