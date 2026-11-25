Gianni De Gennaro, ex capo della polizia, ha lasciato due lettere nella villa di Fonteblanda prima di togliersi la vita. Una delle missive è indirizzata al procuratore antimafia di Caltanissetta, Salvatore De Luca; l’altra è «per chi vorrà pubblicarla», destinata ai media.

Accanto al corpo sono stati trovati anche manoscritti rivolti ai familiari e al custode della villa. Nel medesimo luogo era presente un hard disk che gli investigatori ritenevano centrale nell’inchiesta nissena: De Gennaro indicava che si trattava proprio di quel dispositivo e affermava che al suo interno non c’era nulla di rilevante.

L’autopsia è stata eseguita all’istituto di medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi e dovrà chiarire altri dettagli sulla morte. Gli inquirenti, al momento, non hanno dubbi sulla volontarietà dell’atto.

Sulle circostanze si sono aperti procedimenti: a Grosseto è stato iscritto un fascicolo per istigazione al suicidio; la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha invece un fascicolo contro ignoti nell’ambito delle indagini sulle stragi di mafia, e le attività investigative a Firenze proseguono.