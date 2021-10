Venezia si spopola: contatore ormai a 50mila residenti

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

Lentamente, i veneziani sono costretti a lasciare la loro città.L’agonia silenziosa degli esiliati in terraferma, inesorabile come una malasorte, è registrata fin dal 2008 su iniziativa di Venessia.com, dalla Farmacia Morelli in campo San Bartolomeo che ha posto in vetrina un contatore luminoso che segna il declino della residenzialità veneziana.Un risicato 50.580 residenti scoraggia anche i più ottimisti e mette in luce, oltre alle carenze delle politiche abitative, gli altri elementi di una complessa situazione che impedisce una vivibilità possibile ai residenti, fino a indurli a non resistere e a cedere, quando tutto diventa insostenibile.

Da gennaio 2021, a oggi, Venezia ha perso ancora 720 abitanti e nonostante le raccomandazioni dell’Unesco, la città sembra ‘smarrire’, giorno dopo giorno, quelli che ‘sarebbero’ i residenti che vorrebbero tenerla in vita e che non ce la fanno più a sostenere le quotidiane difficoltà.

Molti, rilevati, triti e ritriti, gli elementi che inducono alla ‘resa’ che sono di carattere economico, sociale, turistico, il carovita, il calo delle nascite, insieme a quasi due anni di pandemia che hanno forzatamente mutato, soprattutto nei mesi più critici la condizione delle famiglie e del mondo del lavoro.

A che cosa e a chi si deve attribuire lo sconcerto di tanta espropriazione? E come rimediare?

“Sono necessarie politiche mirate sulla casa, sul lavoro e sui servizi e creare le condizioni da soddisfare affinché i giovani possano rimanere a Venezia, invece di doverla abbandonare” si dice da parte delle associazioni.

Cittadini, urbanisti e studiosi concordano sull’esigenza di un cambiamento di rotta.

Fra loro anche l’archeologo e storico Salvatore Settis, che sostiene come non si possa prescindere anzitutto dal riconoscimento del diritto a vivere la città da parte di chi la abita, si riferisce soprattutto agli anziani e agli studenti, per i quali andrebbero pensate delle soluzioni abitative a costi accessibili.

E già in un’intervista concessa a La Repubblica, ha dichiarato:



“Bisogna capire che Venezia non è fatta solo di monumenti da visitare ma di cittadini che ci abitano e che ci trovano lavoro. Oggi il diluvio dei bed & breakfast e delle seconde case ha ridotto Venezia a una specie di guscio vuoto. Venezia perde due abitanti il giorno, mille abitanti l’anno. I giovani scappano in terraferma per i costi proibitivi delle abitazioni, così pure i meno abbienti. Coi tornelli non si risolvono queste problematiche, che sono le vere priorità per Venezia. Certo, l’afflusso dei turisti va gestito ma è un tema minore rispetto alla priorità assoluta di non disperdere Venezia”.

“Insomma, come le altre città storiche, sta perdendo la sua anima: esodo dei residenti, monocultura del turismo, perdita della commistione delle funzioni, speculazioni immobiliari, navi grattacielo, alterazione dei secolari equilibri fra città e laguna”.

Quello di Salvatore Settis, non è l’ennesimo allarme su Venezia, ma un invito a considerare in modo diverso i nostri spazi: la città, ci fa notare, è una “macchina per pensare”.

I veneziani che vanno a vivere in terraferma, non incrementano però la popolazione di Mestre, anch’essa in perdita di abitanti (Mestre e Carpenedo tra il 2019 e 2020, – 1,5%): resistono Chirignago e Marghera, mentre anche la Venezia insulare scende a – 1,8% .

Il costo degli affitti a Mestre è molto aumentato in questi anni, tanto che si preferiscono zone limitrofe, come Carpenedo, Cipressina, Chirignago.

Ora ritornano minacciosi i numeri rossi della Farmacia Morelli, che evidentemente non preoccupano abbastanza, o non sono sufficienti a render conto che se non si porrà rimedio, Venezia vivrà senza i suoi residenti, i negozi chiuderanno, i giovani scapperanno altrove e i vecchi se andranno a morire in qualche residenza per anziani.