I tornelli a Venezia? Romperanno solo le scatole ai veneziani. Lettere

Un residente che non ha lo smartphone o dimentica la tessera IMOB non andrà più a casa perché… non ha prenotato? Non scherziamo col fuoco!

Non basta vedere il caos dei tornelli Actv quando non leggono i biglietti, o quando un passeggero vuol cambiare idea ed uscire dal pontile, o perde il battello e vuol prenderne un altro nel vicino diverso pontile?

I tornelli secondo me creeranno solo caos e non servono: basta far pagare la “tassa di sbarco” nei mezzi di arrivo con tariffe variabili a seconda dell’affollamento: è un deterrente che farà da se, come ampiamente illustrato nel mio progetto Cartaveneziano presentato anni fa dal sottoscritto e discusso in Comune.

Tale “progetto”, molto semplice, economico e con impatto estetico nullo, era anche stato inizialmente preso in considerazione dal sindaco, che aveva avviato contatti con Trenitalia per concordare l’inserimento della “tassa di sbarco” variabile nei biglietti ferroviari, così come nei biglietti dei bus dalla terraferma, nei garage a Piazzale Roma, nei motoscafi “Gran Turismo”.

Il progetto infatti prevedeva semplicemente che con qualunque mezzo un turista arrivasse, pagasse la tassa di sbarco, che sarebbe più cara in giorni tipo 25 aprile, 1 maggio, carnevale, Pasqua, Regata ecc. e minima o persino nulla, a seconda degli afflussi, in altri periodi.

Il tutto senza necessità di prenotazioni o tornelli: sarà la tariffa a fare da freno e deterrente, distribuendo opportunamente i flussi in periodi diversi.

Il caos prenotazioni: coi tornelli sarebbe innanzitutto da CAPIRE FINO A QUANTE PRENOTAZIONI SARANNO AMMESSE (altrimenti non serve a nulla far prenotare se poi si fanno entrare tutti: serve solo a far cassa? Io credo che in realtà non si metterà nessun limite e sarà il caos di prima).

Vorrei capire poi il giorno in cui si apriranno le prenotazioni, in quale dei prossimi decenni si troverà un posto libero dato che tutto il mondo vorrà prenotare e vengono 30 milioni di turisti all’anno!

Il mio progetto inoltre prevedeva che le entrate della tassa di sbarco finissero per alleviare i residenti dai costi del turismo, come ad esempio abbattere la tassa sui rifiuti, e creare delle tariffe agevolate ai residenti, compensate agli esercenti tramite le entrate sempre della tassa di sbarco, per tutte quelle attività che hanno costi esorbitanti per colpa de turismo, come bar e ristoranti, ad esempio, ormai inaccessibili ai veneziani per colpa di esosi prezzi turistici.

Le intenzioni del comune invece appaiono totalmente diverse: migliorare la ricettività (per far venire ancora più turisti di cui noi poi paghiamo la tassa sui rifiuti?), ovvero meramente incassare soldi. Così non va!

Diciamo un deciso no ai tornelli! Nessun controllo per tornare a casa mia!

Invito i cittadini a mobilitarsi contro la “blindatura” di Venezia con fastidiosi varchi a tornelli: la nostra libertà di movimento non va toccata!

Non vogliamo altri impedimenti, fastidi e tormenti per colpa dei turisti. Ci bastano già le resse nei battelli!

Prof. Fabio Mozzatto – Veneziano D.O.C.

Autore del progetto di gestione dei flussi turistici denominato “Cartaveneziano”

10/10/2021

Venezia quest’anno sta subendo una vera e propria invasione di turisti, tornati in massa come e più del 2019, per questo dal 2022 arriveranno i “tornelli”.

La misura è stata annunciata dal sindaco, assieme alla prenotazione e ad una ‘app’.

L’estate 2021 fa ritornare in massa i turisti a Venezia, assieme alle polemiche per lo ‘stress’ al sistema dei trasporti, dei musei e della viabilità nel centro storico, della vivibilità per i residenti, così torna al centro del dibattito anche la questione del ‘contributo d’accesso’ alla città assieme alla regolamentazione dei flussi attraverso i ‘tornelli’ in alcuni punti nevralgici per la circolazione.

Il prossimo anno dunque – come già annunciato in varie occasioni dagli amministratori – partirà la gestione attiva dei flussi turistici giornalieri, la cui sperimentazione era stata avviata in alcune occasioni come il Carnevale, ma poi frenata dal Covid-19.

Un sistema di varchi elettronici situati nei punti di accesso e un’app che consentirà di prenotare e di pagare il contributo di accesso, comunemente noto come “tassa di sbarco”, previsto dalla Legge di Bilancio per il 2019 ma mai partito.

Dal pagamento saranno esentati i residenti, i pendolari e altre categorie.

I primi tornelli di Venezia potrebbero essere ‘testati’ dai dipendenti del Comune e delle società partecipate nell’isola del Tronchetto, poi alla stazione ferroviaria e a Piazzale Roma.

Il sindaco Luigi Brugnaro lo aveva anticipato l’11 luglio scorso, quando fu presentata la Fondazione per Venezia Capitale mondiale della Sostenibilità.

“Ci saranno dei tornelli come quelli del supermercato – aveva detto – e con una ‘app’ si potrà passare, in base alla disponibilità che si ha. Se uno è un cittadino, avrà sempre la ‘chiave’ del cancello, se uno e’ un ospite ce l’avrà per il periodo in cui e’ ospite. Con il contributo d’accesso possiamo usare la leva finanziaria per dissuadere le persone che non hanno prenotato l’ingresso alla città”.

“Nell’arco di uno, due o tre anni, vedremo come andrà la pandemia, ma Venezia non si fermerà”.

Di fronte ai disagi e alle resse, soprattutto agli imbarcaderi dei vaporetti, che si sono registrati i questi giorni, si sono levate le voci delle opposizioni.

“Dopo sei anni l’amministrazione non ha ancora avviato alcun piano per la gestione e programmazione del turismo – ha dichiarato oggi Monica Sambo, capogruppo comunale del Pd -. Il Comune ha ricevuto innumerevoli risorse statali per la gestione e programmazione del turismo. Basta solo ricordare i 10 milioni del Patto per Venezia. Purtroppo la giunta Brugnaro ha deciso di destinare questi fondi per altre funzioni assolutamente non condivisibili, come ad esempio i milioni di euro dirottati sul Salone nautico”.

Redazione

20/08/2021