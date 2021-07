“Venezia non è più in pericolo??” Decisione Unesco incredibile. Lettere

I TURISTI continuano a soffocare Venezia senza alcuna limitazione, specie quelli pendolari che sbarcano con barche “Gran Turismo” col benestare del sindaco che ad oggi non ha posto in essere alcun limite.

Anzi, pare interessato a far “assaltare” la città da più punti della terraferma: da Fusina a San Giuliano, e ha permesso la costruzione di circa diecimila posti letto a basso costo con gli ostelli alla ferrovia di Mestre.

(che non pagheranno, se fosse, la tassa di sbarco perché alloggiano in hotel…!).

GLI STUDENTI rendono impossibile il riposo in alcune zone della città come le adiacenze di Campo Santa Margherita o via Garibaldi con schiamazzi e musica fino a notte e chiacchiere ad alta voce presso i vari bar della zona.

Nel 2019 e 2020 (prima non era misurato…) L’INQUINAMENTO da biossido di azoto in Rio Novo è stato fuori legge superando del 27,5 % il limite di legge.

Una serie di ordinanze che definirei ridicole e una presa in giro non hanno portato ad alcun risultato, tanto che la procura ha aperto un fascicolo in seguito a denuncia mia a del mancato prof. Rizzoli.

IL MOTO ONDOSO è rimasto tale e quale, dato che il Sindaco ha detto che il GPS sui natanti non lo vuole, e le varie ordinanze, i vari Argos 1 e 2, i telelaser si sono dimostrati, grazie anche ai vari ricorsi di certe categorie, ininfluenti.

Quindi contro il moto ondoso IL NULLA TOTALE!

Venezia infine SI STA SPOPOLANDO di residenti al ritmo di 1000 unità all’anno, e tra poco raggiungerà la “soglia di inizio estinzione” dei 50.000 abitanti.

E il Comune che fa? Permette la trasformazione o la nascita di nuovi alberghi, mentre NON STANZIA UN SOLO EURO in più rispetto a quanto incassato coi canoni per le case pubbliche, preferendo tra l’altro quelle a “canone calmierato” (che non è poi così basso) a quella a ex equo canone cui, come se non bastasse, i veneziani ora hanno accesso limitato (solo chi ha ISEE inferiore a 20 mila euro…) grazie alla Legge Regionale 39/2017.

Quindi questo è stato il contributo della Regione per fermare l’esodo…

A livello nazionale, nulla è stato dato per restaurare o acquisire alloggi in centro storico da destinare alla locazione, né è stata rifinanziata la legge speciale con contributi per l’acquisto della prima casa.

C’è da dire inoltre che le abitazioni pubbliche, unica possibilità per rimanere in città a chi non è miliardario, sono situate prevalentemente in periferie (Giudecca, fine via Garibaldi a Castello, Murano, Sant’Erasmo, “Baia del Re” a Cannaregio, Santa Marta, ma pochissime a San Marco, San Polo, Accademia, creando ci fatto un “buco vuoto” nel cuore della città, “riservato ai turisti”.

Ma secondo l’Unesco per Venezia non c’è pericolo.

Si dovrebbe intendere che non c’è pericolo che si salvi?

Di tutto ciò non pare veder nulla, nemmeno se segnalato dal sottoscritto, e pure da Italia Nostra e altri soggetti, con dossier completi di foto e dati.

MI CHIEDO: DA CHE PARTE STA L’UNESCO?

Non ci son parole… In nessuna lingua…

Prof. Fabio Mozzatto.