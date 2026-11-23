Un progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ha riacceso le tensioni attorno alla Piana del Cavaliere, tra i comuni di Carsoli, Oricola e Camerata Nuova, a circa 70 chilometri da Roma.

L’iniziativa, presentata alla Regione Abruzzo dalla società General Contractor Srl, prevede un insediamento di circa 9.000 metri quadrati — più grande di uno stadio di calcio — con una capacità di trattamento stimata in 30.000 tonnellate annue. Le attività previste includono messa in riserva, cernita, pressatura, cippatura, triturazione e selezione di frazioni come legno, carta, plastica, tessili e pneumatici fuori uso, con l’obiettivo di preparare i materiali per le filiere di riciclo e recupero.

Nel progetto sono indicate anche misure di purificazione e filtraggio per limitare gli impatti sull’ambiente circostante e sul corso del fiume Turano. Tuttavia le associazioni ambientaliste e parte della cittadinanza hanno sollevato notevoli preoccupazioni.

Tra i rilievi principali, segnalati nelle osservazioni presentate in Comune, figura la gestione delle acque meteoriche: il piano prevede lo scarico delle acque di seconda pioggia direttamente nel fiume Turano. È stata inoltre richiamata l’esistenza di coperture in cemento‑amianto nei capannoni presenti nell’area. Sotto osservazione anche la vicinanza del sito alle aree protette della catena dei Simbruini‑Ernici, ai percorsi naturalistici e al parco, e le possibili ricadute sulla qualità dell’aria.

Sul piano politico locale il tema è diventato oggetto di scontro: il Comune di Carsoli ha approvato questa settimana 14 rilievi tecnici e ha indicato la competenza regionale per la valutazione, mentre il gruppo di opposizione in Consiglio comunale ha preso le distanze dal progetto.

A livello tecnico‑ambientale il Forum H2O — Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua — ha depositato a metà novembre una memoria dettagliata al Comitato VIA della Regione Abruzzo, chiedendo di bloccare il progetto o almeno di evidenziarne incompatibilità strutturali. La finestra per presentare osservazioni al procedimento si è chiusa il 20 novembre; ora la decisione spetta alla Regione.

L’area interessata dal progetto è anche nota per i legami con il cinema: nei paesi della zona, ricordano gli storici locali, sono conservate immagini e ricordi delle riprese del film “Lo chiamavano Trinità”, girate attorno all’altopiano di Campo Secco e nei dintorni di Carsoli. Il confronto sulla destinazione della Piana del Cavaliere resta aperto in attesa del pronunciamento regionale.