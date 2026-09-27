La Casa delle Cinque Teste: Enigma sul Rio delle Muneghete

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Nel cuore silenzioso del sestiere di Santa Croce (Calle Dario, Sestiere Santa Croce 638), affacciata sulle acque tranquille del Rio delle Muneghete, sorge una delle dimore storiche più enigmatiche e affascinanti di Venezia: la Casa delle Cinque Teste.

Risalente al Cinquecento e tradizionalmente attribuita a Dario Varotari il Vecchio, allievo di Paolo Veronese, questa residenza di pregio conserva intatta l’armonia rinascimentale tra architettura e natura, custodendo gelosamente uno dei giardini segreti più grandi, verdi e suggestivi dell’intera città lagunare.

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L’Enigma delle Cinque Teste in Pietra d’Istria

A conferire alla dimora il suo nome bizzarro e inconfondibile è un dettaglio architettonico unico: sulla facciata che si specchia direttamente nell’acqua, cinque teste scolpite in pietra d’Istria sembrano custodire e sorvegliare la porta d’acqua del canale.

L’origine di queste sculture si perde nella notte dei tempi e alimenta da secoli la fantasia popolare. Le ipotesi si dividono tra storia e suggestione.

L’elemento di recupero: C’è chi ritiene che le teste siano frammenti decorativi salvati da antiche demolizioni di altri edifici veneziani e assemblati sulla facciata per volere di un proprietario eccentrico.

C’è chi ritiene che le teste siano frammenti decorativi salvati da antiche demolizioni di altri edifici veneziani e assemblati sulla facciata per volere di un proprietario eccentrico. Le leggende popolari: La tradizione locale tramanda due racconti opposti. Il primo, intriso di malinconia, narra di un padre che, devastato dalla perdita dei cinque figli mai più tornati da un viaggio su una nave mercantile, fece scolpire i loro volti sulla pietra per attirarli simbolicamente a casa. Il secondo, decisamente più fosco, evoca la leggenda violenta di una nobildonna sepolta viva tra quelle mura.

A questi miti secolari si sono intrecciati nel tempo anche echi di cronaca più recente risalenti agli anni Ottanta, che contribuiscono a mantenere intatta l’aura di mistero che circonda l’edificio.

Tra Mito e Realtà: Da Covo di Spiriti a Luxury Home

A differenza di altri celebri palazzi veneziani avvolti da una fama sinistra e inaccessibile – primo fra tutti il famigerato Ca’ Dario, da molti considerato un vero e proprio covo di spiriti, o il Casini degli Spiriti –, la Casa delle Cinque Teste ha saputo rinnovarsi.

Oggi l’edificio è stato splendidamente restaurato e trasformato in una luxury home di altissimo livello. Varcare la sua soglia non significa più solo fare i conti con il mistero delle sue pietre o con i fantasmi del passato, ma poter soggiornare in un contesto esclusivo, godendo della straordinaria tranquillità di un giardino silenzioso e fiorito: un lusso raro e prezioso nel cuore pulsante di Venezia.

E per quanto riguarda le presenze spettrali? State tranquilli: sebbene la leggenda mormori che l’anima della nobile sepolta viva si aggiri ancora tra le mura nelle notti più torbide e nebbiose della laguna, al massimo farà capolino per giudicare la vostra scelta di vini o aiutarvi a riordinare la stanza!

Se vi interessa scoprire di più su questa storica e leggendaria casa, cercate nel web vi è un interessante articolo, con storia e leggende, e buona passeggiate a Venezia alla scoperta di angoli insoliti e nascosti.