Nel 2024 una schiuma di colore biancastro è apparsa sul fiume Turano nel territorio di Carsoli, in Abruzzo. Il fenomeno è emerso nel punto di confluenza tra il Rio Sant’Antonio e il Rio Valle Mura.

A segnalare l’accaduto è stata la sindaca Velia Nazzarro, che ha avvisato i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali e gli operatori dell’Arpa, che hanno prelevato campioni d’acqua per le analisi.

Dai rilievi condotti e dalle analisi effettuate dall’Arta è emersa l’esclusione di un rischio di grave inquinamento ambientale.