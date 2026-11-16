A Venezia la ricerca sui maestri d’ascia: presentazione a Palazzo Ducale e visita agli Squeri San Isepo

Il 16 novembre a Venezia saranno presentati i risultati di una ricerca etnografica sui maestri d’ascia che operano negli Squeri San Isepo di Castello. L’appuntamento istituzionale è fissato nel Salone del Piovego di Palazzo Ducale dalle 12 alle 14; nel pomeriggio è prevista una visita tecnica al cantiere, dalle 15 alle 17.

Lo studio, condotto nel biennio 2024-2026 da Anna Favaretto, nasce nell’ambito di un progetto promosso dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) insieme alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia. La ricerca si concentra sui saperi tradizionali legati alla costruzione e alla manutenzione delle imbarcazioni nella città lagunare.



Favaretto, specializzanda alla Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici dell’Università di Perugia, ha lavorato sul campo per documentare non solo le tecniche pratiche, ma anche le relazioni, i contesti e i percorsi di apprendimento che tengono viva la tradizione degli squeri. L’indagine si è posta l’obiettivo di restituire una conoscenza “situata”, costruita a partire dalle pratiche e dalle parole dei protagonisti.

Al centro del lavoro ci sono i maestri d’ascia Marco Bacci e Igor Silvestri, figure operative degli Squeri San Isepo, luogo storico dove si conserva una parte significativa dell’artigianato navale veneziano. La ricerca mette in luce competenze tecniche, capacità di scelta e lettura dei materiali e l’esperienza pratica accumulata nel tempo, elementi considerati essenziali per comprendere la continuità e le trasformazioni del mestiere.



L’incontro di lunedì 16 sarà aperto dai saluti istituzionali di Corrado Azzollini, soprintendente per la città metropolitana di Venezia, del sindaco Simone Venturini e di Leandro Ventura, direttore dell’ICPI. Seguiranno gli interventi tecnici di rappresentanti dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale — Fabio Fichera e Cinzia Marchesini — e di Irene Spada per la Soprintendenza.

Nel programma sono previste anche le voci della Società di mutuo soccorso Carpentieri e Calafati di Venezia, con Cesare Peris, e degli stessi maestri d’ascia Bacci e Silvestri, che porteranno l’esperienza diretta del cantiere. Anna Favaretto presenterà i risultati della sua indagine, evidenziando metodi, documentazione raccolta e indicazioni sui percorsi di trasmissione dei saperi.



L’appuntamento avrà una dimensione internazionale: sono attesi rappresentanti spagnoli che si occupano di salvaguardia del patrimonio immateriale. Parteciperanno Sara Gonzàles Cambeiro, coordinatrice del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial presso l’Instituto del Patrimonio Cultural de España, e Gema Carrera dell’Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. La presenza degli esperti iberici apre uno spazio di confronto sulle politiche di tutela e sulle pratiche di partecipazione comunitaria.

Tra gli altri contributi è previsto l’intervento di Federico Bonfanti, della Direzione regionale Musei nazionali Veneto e direttore del Museo nazionale di archeologia del mare di Caorle, che illustrerà un progetto di cantiere-scuola per il restauro del trabaccolo ottocentesco Marin Faliero. Le conclusioni saranno affidate al prof. Girolamo Sciullo, già ordinario di diritto amministrativo all’Università di Bologna.



All’iniziativa prenderanno parte anche Paola Bertoncini, funzionaria storica dell’arte dell’ICPI, e Annalisa Gualdani, docente di diritto amministrativo all’Università degli Studi di Siena. Nel pomeriggio la visita tecnica agli Squeri San Isepo sarà guidata da Cesare Peris insieme a Marco Bacci e Igor Silvestri, collegando la restituzione scientifica della ricerca agli spazi e agli strumenti del lavoro quotidiano.



L’incontro è presentato come un’occasione di dialogo tra istituzioni, comunità locali e studiosi per ragionare sul significato della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulle condizioni necessarie alla sua trasmissione. La partecipazione all’evento è libera ma soggetta a prenotazione.