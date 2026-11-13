“Ombre veneziane”: Maria Luisa Minarelli firma l’ottavo caso dell’avogadore Marco Pisani

È arrivato in libreria il nuovo giallo storico di Maria Luisa Minarelli. Ombre veneziane, pubblicato da Indomitus Publishing, porta il lettore nella Venezia del 1755 per l’ottima indagine dell’avogadore Marco Pisani, protagonista di una serie che ha già superato le 310.000 copie vendute e varcato i confini nazionali con traduzioni in Francia, Spagna e Gran Bretagna.



La trama si apre con la scomparsa di Flora, la cortigiana più famosa d’Europa e padrona di un salotto frequentato dall’alta società veneziana. Una notte d’estate la donna sparisce; un mese dopo la laguna restituisce un corpo avvolto nei suoi abiti e nella celebre collana di diamanti. Non si tratta di un incidente: il medico constata una coltellata al cuore.



A indagare è Marco Pisani, affiancato dall’avvocato Zen, dal gondoliere Nani e dal dottor Valentini. Il gruppo ricostruisce la vita di Flora, ascoltando chi l’ha frequentata e svelando un intreccio di agi e umiliazioni: una madre che l’ha trasformata in merce, amanti di rango, nobili sull’orlo del fallimento, promesse di matrimonio disattese e amori rifiutati.



La vicenda si complica quando chi ha ferito Flora comincia a morire in circostanze misteriose: figure legate al suo passato precipitano in un destino violento e improvviso. Sullo sfondo, il Consiglio dei Dieci osserva con distacco e sarcasmo. Tra gli indizi emergono nomi e tensioni, a cominciare dal nobile deforme Domenico Soranzo, che reclama il corpo della donna, fino a chi continua a non dimenticarla.



Minarelli mette in scena una Venezia al tempo stesso splendida e in chiara decadenza: feste popolari, ricevimenti nei palazzi, mercati, caffè eleganti e malfamati si alternano a scene di strada e alla vita quotidiana dei paesi dell’entroterra. Anche le ville della riviera del Brenta e gli ospedali dell’epoca entrano nelle ricostruzioni, contribuendo a delineare un contesto dove il codice d’onore convive con la corruzione.



Al centro del romanzo resta il personaggio di Flora, costruito come figura ambigua e multiforme: vista da più prospettive, è tanto vittima quanto possibile fulcro di un inganno più complesso. Pisani e i suoi collaboratori devono stabilire se le morti successive siano frutto di vendetta o di una logica più sottile, che trae forza dal silenzio e dalle maschere della città.



Secondo Minarelli, il romanzo offre più chiavi di lettura: è una trama complessa che punta tanto sull’enigma quanto sulla ricostruzione della vita settecentesca veneziana. L’editore Davide Radice sottolinea, a sua volta, la cura con cui l’autrice ricostruisce la Serenissima, dagli edifici alle istituzioni, restituendo una città “splendida e corrotta” nel culmine del suo declino morale e materiale.



La serie con Marco Pisani ha perno proprio su questo equilibrio: un protagonista illuminista ma romantico, comprimari che animano le indagini e una scrittura che intreccia attenzione psicologica e ritmo narrativo senza appesantire il lettore. Ombre veneziane si colloca idealmente per chi ha seguito i precedenti volumi — da Scarlatto veneziano a Oriente veneziano — e per chi cerca gialli storici con un’ambientazione marcata e personaggi ricorrenti.



Maria Luisa Minarelli, bolognese di nascita e laureata in Storia, è giornalista e scrittrice; tra i suoi lavori saggistici e narrativi figurano titoli come Donne di denari, Un cuore oscuro e la serie dedicata all’avogadore Marco Pisani, già apprezzata oltre i confini italiani. Vive a Milano e frequenta spesso Venezia, città che compare come protagonista nelle sue pagine.



Il romanzo è pubblicato da Indomitus Publishing il 12 novembre 2026.