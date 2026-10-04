Venezia battuto 1-0 dall’NK Istra a Pola. Ed ora l’Atalanta

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Il Venezia ha rimediato un’altra battuta d’arresto nell’ultima amichevole prima della trasferta a Bergamo: a Pola, in Croazia, l’NK Istra si è imposta 1-0 grazie a un tap-in di Mauric al 67′.



La partita è cominciata con i lagunari intenzionati a mettere ritmo. Al 14′ è arrivata una conclusione da lontano di Panada, seguita poco dopo da un sinistro di Kike Pérez, ma nessuna delle due opportunità ha impensierito seriamente il portiere avversario.

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Il confronto si è sbloccato nella ripresa, dopo una fase in cui il Venezia ha sfiorato il vantaggio: Tomich ha colpito un palo pochi minuti prima del gol decisivo. Poco dopo l’azione si è rifatta viva l’Istra, che ha approfittato di un episodio per portarsi in vantaggio con il tap-in di Mauric.



Nella formazione iniziale del Venezia c’erano anche Montipò tra i pali e Juan Jesus in difesa, l’ex Inter. Con l’inizio della ripresa la partita ha visto una lunga girandola di cambi da entrambe le parti, circostanza che ha dato maggiore spazio all’Istra per prendere campo.



Negli ultimi minuti gli arancioneroverdi si sono riversati in attacco alla ricerca del pareggio, senza però trovare il guizzo necessario per rimettere in equilibrio il risultato. L’unica rete subita a Pola ha così deciso l’incontro.



Il test contro una squadra attualmente sesta nella massima serie croata fornisce indicazioni pratiche, ma lascia questioni aperte sul rendimento del Venezia nelle gare ufficiali. La squadra di Giovanni Stroppa arriva a questa sosta senza punti dopo cinque giornate di campionato.



I numeri sui tiri parlano di una formazione capace di creare opportunità più di quanto riesca a concretizzare. Tuttavia, i risultati degli incontri in pausa non sempre si traducono direttamente nelle prestazioni di campionato.

Ora l’Atalanta: lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18:30 in campo a Bergamo. Il Venezia raggiungerà la New Balance Arena con un bagaglio di un altro gol subito a Pola e nessuno segnato. il Venezia chiude la sosta in salita, ma a Bergamo sarà un’altra partita.