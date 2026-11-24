Carlo Verdone ha tracciato un bilancio personale della propria carriera e dei ricordi che l’hanno accompagnato, riconoscendo un cambiamento nel rapporto con la comicità. «In passato facevo ridere di più, oggi sarei patetico», ha osservato, mettendo in luce una forte autocritica rispetto al passato.

Nel racconto sono emersi riferimenti al film Al lupo al lupo e ai legami familiari: il regista e attore ha richiamato la presenza del fratello e della sorella nei suoi ricordi, sottolineando l’importanza della famiglia nella sua vita.

Tra gli aneddoti citati c’è l’incontro con l’attrice Lauren Bacall, episodio che Verdone ha definito particolarmente significativo e che, ha detto, «gli è costato caro».

Ha inoltre ricordato un episodio dell’adolescenza: un’amica, a tredici anni, gli insegnò a fumare. «Non ho più smesso», ha affermato, raccontando con schiettezza quel momento della sua vita.

Le dichiarazioni sono state riportate su Repubblica il 24 novembre 2026.