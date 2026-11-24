Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha deciso a sorpresa il ritorno di Jensen Huang alla guida dell’azienda. La decisione, definita inattesa, riporta il manager 63enne al suo posto.
Secondo il servizio del 23 novembre 2026 a firma di Alessandra Bortoloni per Tg3, la scelta del cda è avvenuta in un contesto segnato da tre fattori principali: pressioni politiche riconducibili a Donald Trump, una forte caduta dei titoli di borsa e un’ondata di sostegno interno da parte dei dipendenti.
Il provvedimento del consiglio segue quindi una fase di tensione sui mercati azionari e un movimento di fiducia espresso dal personale dell’azienda. Il ritorno di Huang è stato comunicato come effetto della decisione collegiale del board.
Non sono stati riportati nella sintesi fornita altri dettagli operativi o dichiarazioni estese oltre ai punti che hanno motivato la scelta.