23/11/2026 — A pochi giorni dal periodo di massima mobilità per il Thanksgiving, la Casa Bianca ha varato una task force interagenzia con l’obiettivo di prevenire nuovi disagi nei cieli statunitensi.

La decisione segue settimane di malfunzionamenti nel settore dell’aviazione civile e il grave blackout dello scorso venerdì che ha bloccato il traffico aereo per quasi cinque ore. In quell’occasione la FAA aveva imposto un blocco a livello nazionale a causa di problemi di comunicazione che hanno interessato “diverse” strutture di controllo del traffico aereo.

La nuova squadra, definita in una nota ufficiale come una “squadra d’élite interagenzia”, si riunirà quotidianamente per monitorare la situazione in vista del Thanksgiving Day. Allo stesso tavolo siederanno i vertici della FAA, funzionari dei ministeri dei Trasporti e della Difesa e rappresentanti dell’ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale.

La mossa è stata presa su indicazione del presidente Donald Trump. La portavoce della Casa Bianca, Allison Schuster, ha detto che il provvedimento punta a evitare il ripetersi dell’incidente, con il breve frammento: “non succeda mai più”.

L’intento ufficiale del gruppo di lavoro è garantire che i sistemi di controllo del traffico aereo restino operativi e che milioni di viaggiatori possano spostarsi senza ulteriori intoppi durante le festività.