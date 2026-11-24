Il 5 dicembre Villa Pisani di Stra inaugura una retrospettiva dedicata a Guido Strazza che ripercorre il decennio 1953-1963, dagli esordi in Sudamerica al pieno sviluppo della sua ricerca informale in Italia. La rassegna, curata da Daniele Ferrara e Francesco Trentini, rimarrà aperta fino al 29 marzo 2027.



L’esposizione è organizzata in tre nuclei cronologici e geografici. La prima sezione si concentra sul 1953 brasiliano e presenta la serie litografica Cuzco Machu-Picchu, parte della quale fu mostrata alla seconda Biennale di São Paulo. Queste grafiche testimoniano il rapporto dell’artista con le culture andine e la sua oscillazione tra figurazione e astrazione.



La scelta di aprire il percorso con le opere peruviane stabilisce inoltre un dialogo diretto con un’altra mostra sullo stesso tema: I segni di un viaggio straordinario. Guido Strazza tra Perù e Brasile, curata da Alessandro Tosi al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi a Pisa (12 dicembre 2026-14 marzo 2027). I curatori descrivono l’insieme come una “costellazione espositiva” che coinvolge istituzioni su scala nazionale.



La seconda tappa esamina gli anni veneziani (1954-1956), collocandosi nella stagione in cui Strazza lavorò alla residenza dei Tre Oci, sull’isola della Giudecca. Qui il percorso mette a confronto le astratte suggestioni derivanti dai cicli Machu-Picchu con i nuovi intrecci segnici e cromatici messi a punto dall’artista nella laguna. Tra i lavori in mostra figurano alcuni pezzi rari, come un gruppo di Senza Titolo del 1955 e tre versioni della Cupola delle Zitelle del 1956.



Nel catalogo delle influenze veneziane entrano i confronti con Emilio Vedova e Tancredi Parmeggiani; Strazza elabora la lezione dei pittori veneziani filtrandola attraverso il proprio lessico di linee e forze. La sua operazione non è un mero esercizio di emulazione: le vedute e il vedutismo del Settecento vengono attraversati da nuove energie che trasformano campiture e accumuli cromatici in percorsi segnici.



La terza sezione documenta il soggiorno milanese (1956-1963), periodo in cui l’artista raggiunge una forma matura dell’informale segnico. Accanto a grafiche rare, il percorso espone opere considerate capolavori personali, come Le antiche vestigia (1958, collezione privata) e Llansà (1961, collezione Alessandro Strazza). In queste tele emergono confronti con figure internazionali, da Hans Hartung alla suggestione dei graffiti paleolitici delle grotte dei Balzi Rossi a Ventimiglia.



Il filo conduttore dell’intera mostra è il viaggio: più che una mera successione di tappe geografiche, il tema indaga come gli spostamenti abbiano aperto per Strazza campi di ricerca e occasioni di incontro con pratiche artistiche diverse. L’itinerario espositivo si chiude su Il Lungo viaggio di Ulisse, opera che gli organizzatori indicano come una riflessione sull’esperienza del viaggio e sulle sue rotture e convergenze formali.



La personale a Villa Pisani è parte del progetto semestrale Mondi nuovi. Arte del viaggio e viaggio d’artista, che trasforma il museo in un luogo di approfondimento sul tema del viaggio in senso antropologico, estetico ed emotivo. L’iniziativa è stata avviata con la rassegna concertistica Nuovi mondi. Percorsi musicali dal Settecento al Contemporaneo; la mostra su Strazza rappresenta uno degli appuntamenti centrali del programma.



Nato a Santa Fiora (Grosseto) nel 1922, Guido Strazza fu protagonista del secondo Novecento italiano. Giovanissimo entrò in contatto con gli ambienti del secondo Futurismo tramite Filippo Tommaso Marinetti e partecipò alla XXIII Biennale di Venezia nel 1942. Nel 1948 si trasferì in Perù, legandosi alle pratiche di Agrupación Espacio e collaborando, tra gli altri, con Joaquin Roca Rey e Jorge Piqueras. Dopo le esperienze sudamericane e le partecipazioni alle Biennali di São Paulo del 1951 e 1953, Strazza rientrò in Italia. Lavorò a Venezia tra il 1954 e il 1956, quindi si stabilì a Milano in via Montebello 25 dall’ottobre 1956 fino al trasferimento a Roma nel 1964. Tra i sostenitori della sua ricerca si contano critici come Giuseppe Mazzariol, Umbro Apollonio e Carlo Cardazzo.

A Roma Strazza operò anche nell’ambito della Calcografia Nazionale (1964-1967) su impulso del direttore Maurizio Calvesi; la grafica rimase un campo di particolare interesse, già approfondito in Brasile con l’artista Fayga Ostrower. Nel corso della carriera ricevette riconoscimenti come il Premio A. Feltrinelli dell’Accademia dei Lincei (1988) e presentò nel 1984 la serie Cosmati alla Biennale di Venezia.



Villa Pisani è aperta dal martedì al giovedì (10:00-16:00) e venerdì-domenica e festivi (10:00-18:00); il lunedì è giorno di chiusura settimanale. La mostra Mondi nuovi. Arte del viaggio e viaggio d’artista. Guido Strazza: São Paulo, Venezia, Milano, 1953-1963 è visitabile dal 5 dicembre 2026 al 29 marzo 2027.