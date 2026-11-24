LIDO RICORDI



Una mia foto di parecchi anni addietro relativa a un piccolo campo di calcio situato immediatamente al di là del terrapieno dei Murazzi, nelle vicinanze dell’ “Eden Rock”, dove ricordo che, tra un bagno e l’altro, ero solito assistere con piacere alle prodezze di qualche ragazzino calcisticamente promettente, ma anche talvolta a delle partite vere e proprie tra adulti esperti e facenti già parte, con ogni probabilità, di qualche compagine calcistica.

E mi dispiacque non poco, ricordo, durante una mia successiva visita del Lido di qualche anno dopo, di non averlo trovato più. Concludendone, senza ombra di dubbio alcuno, che esso avesse lasciato il posto, com’ è avvenuto spesso per altri luoghi del Lido nel corso degli anni, a una ennesima e inopportuna ulteriore urbanizzazione e cementificazione, in ossequio al mercato, ma a scapito, a mio modesto avviso, della sua bellezza e vivibilità del passato: rimpiante, non a caso, da non pochi residenti e, ancorché non residente, unitamente al sottoscritto.

Enzo Pedrocco