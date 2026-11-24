Roma, 23 novembre 2026 — Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i primi magistrati tributari in tirocinio, richiamando l’importanza dell’equità fiscale come condizione per ridurre il carico fiscale complessivo.

Nel corso dell’incontro Mattarella ha sintetizzato la sua posizione con un monito: “Per contribuire di meno bisogna contribuire tutti”, sottolineando il valore costituzionale del dovere fiscale richiamato dagli articoli 2 e 53.

Il Capo dello Stato ha ricordato che le imposte servono a finanziare beni e servizi essenziali quali scuole, ospedali e strade e ha avvertito che l’evasione costituisce un freno alla coesione sociale e all’unità nazionale.

Rivolgendosi ai giovani magistrati, Mattarella ha evidenziato il ruolo di garanzia della giustizia tributaria e indicato come priorità l’indipendenza dell’istituzione, la digitalizzazione dei processi e l’adozione di strumenti tecnologici idonei a tracciare la ricchezza senza violare la privacy dei contribuenti.

(Rita Cavallo/Tg3)