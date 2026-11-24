Domani sera, alle 21, si giocano Como-AEK Atene e Manchester City-Napoli, gare valide per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2026-2027.

Il Como scende in campo al Comunale Giuseppe Sinigaglia. I lariani sono, nel girone unico, in zona play-off con tre vittorie e una sconfitta. Il 4 novembre scorso il Como aveva travolto il Lens per 1-9 e ora punta a proseguire la serie positiva.

Il Napoli affronta invece la difficile trasferta al City of Manchester Stadium contro il Manchester City, sempre alle 21. La squadra di Massimiliano Allegri è ottava in Serie A e si trova a un punto dalla zona qualificazione play-off del girone unico di Champions, dove finora ha ottenuto una vittoria e subito tre sconfitte.

Mercoledì, sempre alle 21, sono in programma PSG-Roma a Parigi e Inter-Stoccarda al Giuseppe Meazza. La Roma, in campionato, occupa la seconda posizione e nell’ultimo turno ha battuto il Parma per 1-5; in Champions la squadra, indicata nella ricognizione, ha sinora una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

L’Inter avrà tre giorni per smaltire la delusione del campionato dopo il 4-4 con l’Atalanta e la rimonta subita. Nella massima competizione europea i nerazzurri hanno collezionato un 1-0 in dieci contro lo Shakhtar Donetsk e lo 0-3 in trasferta sul Feyenoord.

Quinta giornata di Champions League 2026-2027: stadi e città coinvolti includono il Comunale Giuseppe Sinigaglia di Como, il City of Manchester Stadium, Parigi e lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.