Riceviamo e pubblichiamo,

Venezia 24 Novembre 2026

Alla cortese attenzione della Direzione Fondazione La Fenice



Gentile Direzione,

pur ritenendo irrituale, al limite della provocazione, rifiutare un incontro con i rappresentanti

dei lavoratori, per dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la nostra buona fede e il nostro unico

intento di avere argomenti che possano portare l’Assemblea a revocare il secondo sciopero,

siamo a chiedere via mail, come da voi richiesto, i chiarimenti che avremmo voluto avere.

Lo facciamo perché queste saranno le domande che le lavoratrici ed i lavoratori, i professori

dell’orchestra, i maestri del coro, i tecnici e gli impiegati amministrativi ci faranno domani in

assemblea.

E noi vogliamo poter rispondere con chiarezza e trasparenza.



Sono cinque semplici domande che necessitano solo di una risposta: SÌ o NO.

• C’è l’impegno della Direzione per l’individuazione e la nomina, nelle prossime settimane, di un

Segretario Artistico cui affidare formalmente le funzioni proprie di tale ruolo?

• C’è la disponibilità ad avviare un confronto sul ripristino della figura del Direttore della

Produzione, da individuare attraverso un apposito bando quando vi saranno le condizioni per

farlo?



• C’è l’impegno ad ampliare la pianta organica, valutando le esigenze di ogni settore, anche con

l’obiettivo di ridurre la precarietà?

• C’è la disponibilità al ripristino dei primi livelli?

• C’è la conferma del welfare la cui erogazione era prevista per il mese di novembre?



Attendiamo fiduciosi le risposte.

Distinti saluti.



Le Segreterie territoriali

SLC CGIL – FISTEL CISL – UILFPC – FIALS-CISAL