Riceviamo e pubblichiamo,
Venezia 24 Novembre 2026
Alla cortese attenzione della Direzione Fondazione La Fenice
Gentile Direzione,
pur ritenendo irrituale, al limite della provocazione, rifiutare un incontro con i rappresentanti
dei lavoratori, per dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la nostra buona fede e il nostro unico
intento di avere argomenti che possano portare l’Assemblea a revocare il secondo sciopero,
siamo a chiedere via mail, come da voi richiesto, i chiarimenti che avremmo voluto avere.
Lo facciamo perché queste saranno le domande che le lavoratrici ed i lavoratori, i professori
dell’orchestra, i maestri del coro, i tecnici e gli impiegati amministrativi ci faranno domani in
assemblea.
E noi vogliamo poter rispondere con chiarezza e trasparenza.
Sono cinque semplici domande che necessitano solo di una risposta: SÌ o NO.
• C’è l’impegno della Direzione per l’individuazione e la nomina, nelle prossime settimane, di un
Segretario Artistico cui affidare formalmente le funzioni proprie di tale ruolo?
• C’è la disponibilità ad avviare un confronto sul ripristino della figura del Direttore della
Produzione, da individuare attraverso un apposito bando quando vi saranno le condizioni per
farlo?
• C’è l’impegno ad ampliare la pianta organica, valutando le esigenze di ogni settore, anche con
l’obiettivo di ridurre la precarietà?
• C’è la disponibilità al ripristino dei primi livelli?
• C’è la conferma del welfare la cui erogazione era prevista per il mese di novembre?
Attendiamo fiduciosi le risposte.
Distinti saluti.
Le Segreterie territoriali
SLC CGIL – FISTEL CISL – UILFPC – FIALS-CISAL