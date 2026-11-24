Immagini satellitari del 23 novembre 2026 hanno rilevato danni evidenti a più navi nel porto di Bengasi, in Libia, dopo un attacco che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha attribuito a forze di Kyiv.

Zelenskiy, il 22 novembre, ha affermato che l’Ucraina aveva affondato una corvetta della marina russa, indicata come la «Merkury», nel porto libico. Il governo libico con sede nella parte orientale del Paese ha confermato che la corvetta era ormeggiata presso la base navale di Bengasi.

Il giorno successivo il presidente ucraino ha pubblicato video forniti dal servizio di sicurezza ucraino SBU che, secondo quanto riferito da Zelenskiy, mostrerebbero l’attacco e un altro drone al largo della Libia che colpiva la nave da carico russa MV Angara, che a suo dire veniva utilizzata dalla Russia per trasportare armi.

Le immagini satellitari, verificate da Reuters, mostrano fiamme e colonne di fumo che si alzano dalle navi nel porto. L’SBU ha inoltre dichiarato che i droni impiegati nell’operazione erano stati lanciati da una «nave madre» nella regione.

Secondo l’SBU, la marina russa «non dispone di rotte sicure, nemmeno ben oltre il Mar Nero», un commento che sottolinea come attacchi contro navi militari e mercantili siano stati finora più frequenti nel Mar Nero e meno comuni in altre aree.

Il post su Telegram di Zelenskiy è stato il primo riconoscimento ufficiale, da parte ucraina, di un attacco condotto in Libia; lo stesso Zelenskiy ha aggiunto che i tentativi russi di contrastare l’azione sono falliti.