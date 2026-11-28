UHMM…LA “SPIENZA” !

Assieme alle “ganasete”, i “nerveti”, la “tetina” etc. è tra le leccornie e gli sfizi della nostra tipica e peculiare gastronomia che saltuariamente

– in quei pochi e rari bacari che ormai è ancora possibile trovarla – sono solito concedermi per rendermi meno grama la vita e, almeno uno zinzino,

maggiormente degna di essere vissuta.

Come usa dire, non si vive di solo pane, ma neanche, con buona pace di intellettuali e salutisti, di solo spirito. Nutrito il quale c’è tuttavia la necessità,

checché se ne dica, di nutrire anche il corpo: dalla salute e benessere del quale, è bene ricordarlo, dipende la possibilità, volenti o nolenti, di tutto il resto.

Enzo Pedrocco