Il Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali d’Abruzzo ha inflitto una sospensione di 70 giorni a Veruska D’Angelo, l’assistente sociale che ha seguito il caso della famiglia anglo-australiana di Palmoli. La decisione riguarda rilievi emersi nella sua attività durante la vicenda che ha portato il Tribunale per i minorenni dell’Aquila a disporre l’allontanamento dei tre figli e il loro trasferimento in una struttura protetta.



Il provvedimento, motivato dal collegio disciplinare come finalizzato a tutelare i destinatari dell’attività professionale, nasce da due segnalazioni formali: una a firma della presidente dell’Ordine regionale, Francesca D’Atri, e una presentata dagli avvocati che in passato difesero i genitori, Marco Femminella e Danila Solinas.



Tra le contestazioni mosse all’assistente sociale vi sono presunte violazioni di principi deontologici fondamentali, in particolare quella di imparzialità, rispetto delle differenze, riservatezza e segreto professionale nei rapporti con la stampa. Al centro dell’istruttoria è finita anche la gestione complessiva del rapporto con la famiglia coinvolta.



I legali che hanno rappresentato Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno sostenuto che D’Angelo abbia mantenuto un atteggiamento ostile nei confronti dei genitori e non abbia esercitato il proprio incarico con la necessaria imparzialità. Queste criticità hanno costituito parte rilevante della denuncia che ha poi dato avvio al procedimento disciplinare.



Nelle 11 pagine del provvedimento, anticipate dal quotidiano Il Centro, sarebbe riportata anche la censura relativa all’uso improprio del titolo professionale. Secondo il documento, D’Angelo avrebbe presentato se stessa come assistente sociale pur non risultando iscritta all’Albo professionale, disponendo invece della sola laurea.



Un altro passaggio del provvedimento richiama l’articolo 53 del codice deontologico: il collegio contesta che, avendo la professionista ammesso la mancata instaurazione di un rapporto di fiducia con la famiglia, avrebbe dovuto chiedere al datore di lavoro di essere sollevata dall’incarico.



La difesa di D’Angelo, rappresentata dall’avvocato Luca Bauccio, ha sempre respinto le ac cuse. Bauccio precisa che diverse contestazioni mosse inizialmente sono state escluse e che «l’intero impianto accusatorio sostenuto dai legali dei Trevallion è stato dichiarato infondato», mentre restano tre rilievi disciplinari ritenuti non tali da mettere in discussione la correttezza dell’intervento professionale.



La sanzione, però, non è immediatamente esecutiva. La professionista dispone di 60 giorni per presentare ricorso al Consiglio nazionale di disciplina, che dovrà esaminare le motivazioni ufficiali del provvedimento e valutare eventuali impugnazioni.



Per la famiglia, oggi assistita dall’avvocato Simone Pillon, la misura adottata dall’Ordine rappresenta un elemento che conferma, a loro giudizio, l’esistenza di una frattura nella fiducia tra servizio sociale e nucleo familiare. Pillon ha sottolineato l’importanza di collaborazione e trasparenza per accelerare il percorso di ricongiungimento dei bambini con i genitori e ha auspicato che si arrivi al ritorno dei figli quanto prima.



