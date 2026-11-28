Uno studio della Treccani si è concentrato sul modo in cui Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, utilizza il linguaggio per affrontare la pressione legata al ruolo. La ricerca è stata raccontata da Franco Vanni su Repubblica il 27 novembre 2026.
Secondo il pezzo, l’indagine prende in esame il vocabolario del tecnico nerazzurro e il suo impiego comunicativo in contesti di forte attenzione pubblica e sportiva. L’approccio dell’istituto culturale verte sull’analisi della comunicazione verbale del mister.
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