Vincenzo Visco, in un intervento pubblicato su Repubblica il 27 novembre 2026, sostiene l’introduzione di una nuova tassa sulla ricchezza. L’articolo, di lettura stimata in due minuti, richiama l’attenzione sul tema della giustizia fiscale.
Secondo l’autore, è necessario avviare una mobilitazione non solo politica ma anche culturale per promuovere maggiore uguaglianza nelle scelte tributarie. Visco indica la misura fiscale come strumento centrale per perseguire questo obiettivo.
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