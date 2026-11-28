27 novembre 2026 — Le Borse europee proseguono la seduta in territorio positivo e Milano si conferma la migliore piazza continentale, con un progresso dell’1,81%.

A sostenere l’indice italiano è stato il comparto tecnologico, favorito da una rinnovata fiducia nell’intelligenza artificiale: Technoprobe ha guadagnato il 3,3% e Stm il 3,44%.

Il titolo migliore del listino principale è risultato Fincantieri, in rialzo del 6,51% dopo l’aggiudicazione di una commessa da 500 milioni dalla Marina militare, ottenuta insieme a un gruppo di imprese partecipate da Leonardo, che ha segnato un aumento del 2,94%. Leonardo, ieri, ha inoltre presentato il nuovo aereo destinato alle Frecce Tricolori.

Buone performance anche nel comparto bancario: Unicredit ha chiuso a +2,77% dopo aver ottenuto il via libera dell’Authority polacca per il perfezionamento dell’offerta su Commerzbank e aver indicato Andrea Orcel come presidente del consiglio di sorveglianza.

I listini europei mostrano segnali di ritrovata fiducia nel corso della settimana, influenzati anche dal ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia; tuttavia i cali mensili non risultano ancora recuperati. I futures di Wall Street procedono in rialzo nel giorno successivo alla chiusura delle Borse statunitensi per il Thanksgiving.

Nel premercato SpaceX avanza quasi il 3% dopo l’annuncio del Ceo Elon Musk di una donazione di due azioni a ogni bambino statunitense.

Sul fronte energetico il Brent è scambiato poco sotto i 96 dollari al barile, in lieve calo, mentre il gas naturale è sceso a 82,62 euro al megawattora, quasi il 6% in meno rispetto alla seduta precedente. Le esportazioni di gas naturale liquefatto del Qatar hanno toccato a novembre il livello più alto dall’inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, pur restando circa la metà dei volumi antecedenti al conflitto.