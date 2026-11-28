Le principali Borse europee proseguono in territorio positivo a metà seduta, in attesa della riapertura di Wall Street, che oggi lavora su una sessione pomeridiana ridotta per il Ringraziamento.

Londra segna +0,7%, Francoforte +0,82% e Parigi +0,3%. Piazza Affari è la migliore del continente con un progresso del 1,91%, lo stesso valore registrato alla chiusura di ieri.

A Milano spiccano i titoli tecnologici: Technoprobe avanza del 4,13% e Stm del 3,86%. In forte rialzo anche Fincantieri, salita del 5,9% dopo la notizia di una commessa da 500 milioni dalla Marina militare; nell’operazione sono coinvolte imprese partecipate da Leonardo, che a sua volta segna un +2,94%.

Il comparto bancario raccoglie acquisti: il migliore è Unicredit con un +4,10%. Ieri il gruppo ha ottenuto l’ultimo via libera dall’Authority polacca per il perfezionamento dell’offerta su Commerzbank e ha indicato Andrea Orcel quale presidente del consiglio di sorveglianza.

Sessione positiva anche in Asia, con i mercati in rally: la Corea del Sud guida i guadagni con un +4,54%. Le piazze asiatiche sono spinte dagli acquisti legati alla tecnologia e all’intelligenza artificiale, in una settimana segnata dal ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia. A sostenere il tono rialzista contribuiscono anche le nuove misure varate dal governo cinese a favore dei mercati dei capitali.

Dati industriali cinesi mostrano una crescita degli utili del 20% a ottobre, attribuita al boom dell’elettronica trainato dall’intelligenza artificiale e all’aumento dei prezzi dell’energia.

Sul fronte delle materie prime, il Brent sale dello 0,16% a 96,7 dollari al barile, in un mercato caratterizzato da volatilità e timori di possibili interruzioni delle forniture. Il gas naturale invece cala a 81,5 euro al megawattora, con una flessione del 7%. Le esportazioni di gas naturale liquefatto del Qatar a novembre sono risultate le più alte dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, pur restando circa la metà dei livelli precedenti al conflitto.