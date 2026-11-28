La notizia diffusa dagli organi di polizia: “Nell’ambito di una operazione condotta da alcuni uffici investigativi della Polizia di Stato della Campania, finalizzata a localizzare un ricercato nella zona di Cavarzere, destinatario di provvedimenti coercitivi per reati contro il patrimonio, è stato esploso un colpo d’arma da fuoco che ha colpito un soggetto, in compagnia del ricercato. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Venezia, per accertare la dinamica dei fatti, e proseguono le ricerche per localizzare il soggetto sfuggito nelle fasi esecutive dell’operazione”.

Poi, lentamente, i primi particolari della vicenda sono emersi. Partendo dall’epilogo: un uomo è morto e un altro è stato arrestato dopo una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di venerdì 27 novembre nella frazione di San Pietro di Cavarzere, nel Veneziano. La polizia è intervenuta per eseguire due provvedimenti di custodia cautelare e lo scontro a fuoco si è consumato nei pressi di una abitazione isolata in campagna.



Secondo quanto ricostruito finora, gli agenti della Polizia di Stato, giunti dalla Campania per portare a termine i due arresti, si sono avvicinati alla casa dove si trovavano tre uomini. Dall’abitazione sarebbero improvvisamente partiti dei colpi di arma da fuoco che hanno dato origine a un conflitto a distanza tra i presenti e gli agenti.



Nel parapiglia uno dei tre è stato raggiunto da un colpo fatale: si tratta di un giovane di nazionalità albanese, indicato dalle fonti come uno dei destinatari del provvedimento di arresto. Secondo il Corriere della Sera, l’uomo sarebbe caduto a poca distanza dalla villetta.



Un secondo uomo è stato bloccato dagli agenti sul posto e tratto in arresto. Il terzo, armato e destinatario del secondo ordine di carcerazione, è invece riuscito a fuggire nelle campagne che circondano la casa collocata in una zona isolata.



Immediatamente dopo la sparatoria è partita una vasta ricerca per rintracciare il fuggitivo. La caccia all’uomo che sta coinvolgendo più pattuglie della polizia e, nelle ore successive, è stato impiegato anche un elicottero per le ricerche dall’alto.



L’episodio è avvenuto intorno alle 14: le operazioni hanno richiesto il coordinamento delle forze dell’ordine presenti in zona e l’attivazione di vari reparti per il controllo del territorio e la messa in sicurezza dell’area.



Sul luogo sono in corso gli accertamenti tecnici per ricostruire esattamente la dinamica dello scontro e stabilire la sequenza dei fatti. Gli inquirenti stanno valutando le tracce balistiche e raccogliendo testimonianze per chiarire chi abbia sparato e da quale posizione.



Le autorità non hanno diffuso ulteriori dettagli sulle generalità delle persone coinvolte né sulle motivazioni che hanno portato all’emissione delle misure cautelari. Restano in corso le indagini per verificare i rapporti tra i tre uomini e il contesto in cui si sono rifugiati nella casa isolata.



La presenza di agenti provenienti dalla Campania indica che i provvedimenti esecutivi erano di competenza di strutture investigative collocate in quella regione, ma l’operazione è stata portata a termine sul territorio veneziano, dove si è sviluppata la successiva fuga e la sparatoria.



Le ricerche del fuggitivo proseguono nelle campagne circostanti e la zona è tenuta sotto controllo dalle forze di polizia impegnate nell’operazione. È scattata una vasta battuta per rintracciare l’uomo, con pattuglie e un elicottero della polizia a sorvolare l’area.