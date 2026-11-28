Le voci su un possibile addio di Linus a Radio Deejay hanno trovato una risposta netta: il direttore e storico conduttore dice di essere in fase di riflessione, ma smentisce che ci sia già una decisione presa e precisa che il suo contratto scadrà nel luglio 2027. Le indiscrezioni erano nate nei giorni scorsi, quando un articolo di Domani aveva ipotizzato un congedo anticipato alla fine del 2026.



Intervistato da Elvira Serra sul Corriere della Sera, Linus ha ricostruito la dinamica che ha alimentato le notizie. Ha spiegato che la fonte delle speculazioni è concreta: l’avvicinarsi della scadenza contrattuale. Tuttavia ha sottolineato di non avere annunci da fare e di stare ancora valutando il proprio futuro professionale.



La lettura delle sue parole evita toni di rottura con l’azienda. Il conduttore ha esplicitamente escluso che la possibile decisione sia legata a contrasti con la nuova proprietà del gruppo editoriale. Nella conversazione ha fatto i nomi di Theo Kyriakou e di Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata di GEDI, precisando che gode della fiducia della proprietà.



Il nodo, secondo Linus, è di natura personale. Dopo oltre quarant’anni legati alla stessa emittente, il direttore si interroga sulla possibilità di continuare con le medesime modalità o di cambiare forma di presenza in radio. È una riflessione ancorata al trascorrere del tempo e alla difficoltà di immaginare un percorso professionale completamente diverso da quello costruito finora.



Il legame con Radio Deejay emerge con forza dall’intervista. «Radio Deejay è la mia vita ed è la mia casa», ha detto Linus, ribadendo quanto la scelta non possa essere frutto di decisioni impulsive. All’interno della redazione, ha aggiunto, c’è la volontà che la sua collaborazione prosegua; resta però la necessità di ponderare la scelta e di comunicarla con anticipo, per permettere all’emittente di organizzarsi.



Non è stata confermata alcuna data per una decisione definitiva. Linus ha spiegato che la valutazione richiede tempo e che, se dovesse decidere di interrompere il rapporto, intende farlo con la dovuta prudenza per non creare vuoti operativi nel palinsesto. Al tempo stesso non ha escluso la possibilità di restare, eventualmente con una formula diversa rispetto al passato.



L’attenzione mediatica intorno alla vicenda sottolinea il ruolo che il conduttore riveste nel panorama radiofonico italiano. Figura riconoscibile e punto di riferimento per molte generazioni di ascoltatori, Linus si trova ora a decidere se proseguire sulla strada tracciata in decenni di carriera o a prendere una direzione diversa.



Per ora, dunque, non ci sono annunci ufficiali né di congedo né di rinnovo. La scelta sarà comunicata in tempo utile, ha specificato, per consentire a Radio Deejay di predisporre le eventuali scelte organizzative. La scadenza del contratto, prevista per luglio 2027.