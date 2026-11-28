Nel Golfo la situazione resta tesa e i possibili responsabili degli attacchi vengono individuati in tre ambiti distinti: l’esercito, i pasdaran e gli alleati regionali della Repubblica islamica.

Lo stallo diplomatico e militare non ha fermato il lancio di missili che continuano a colpire l’area. Secondo le ricostruzioni, Teheran tenta di spezzare l’assedio navale imposto dagli Usa, ma l’iniziativa non è il frutto di una leadership compatta.

La frammentazione interna è indicata come elemento chiave: la direzione politica e militare della Repubblica islamica non appare unitaria sulle strategie da adottare nel confronto con le forze statunitensi e i loro partner nella regione.

Tra i soggetti ritenuti potenzialmente coinvolti compaiono le strutture regolari dell’esercito, i gruppi dei pasdaran e nuclei collegati a paesi e milizie alleate nella regione. A oggi, però, la responsabilità non è ricondotta a un unico attore.

La situazione sul campo rimane fluida: il persistente ricorso ai missili e la presenza di molteplici attori rendono difficile una ricostruzione univoca degli eventi e delle responsabilità.