Il presidente del Governo spagnolo Sánchez ha esortato alla mobilitazione, sostenendo che la partecipazione dei cittadini può determinare il futuro politico del paese.

Secondo quanto riportato su Repubblica, Sánchez ha detto: “Possiamo farcela, la Spagna si mobiliterà e sconfiggeremo le destre”. Ha poi indicato un obiettivo concreto di partecipazione: “Con una affluenza sopra al 75% potremo avere 176 seggi progressisti”.

Nel suo intervento il presidente ha richiamato anche la memoria storica come elemento di giudizio politico, osservando che “l’ultima volta che hanno governato è stato durante il franchismo”.

L’articolo che riporta le dichiarazioni è firmato da Jan Martínez Ahrens e Carlos E. Cué e risale al 27 novembre 2026.