Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha respinto le accuse di una morbosa attrazione per la violenza spiegando a Quarto Grado l’origine dei filmati trovati su un Cd sequestrato dalla Procura. L’intervista con l’inviato Guglielmo Mazzola è andata in onda nella puntata condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Sempio ha ricostruito la vicenda dei file giudicati inquietanti dagli inquirenti, attribuendone il download a una curiosità personale: avrebbe scaricato due trailer perché in uno dei video compariva un’attrice che conosceva “di fama”.

Secondo Sempio, la ricerca era partita da un blog della stessa interprete che lasciava intendere la sua partecipazione al film.

Sempio ha poi chiarito la natura dei file trovati sul supporto digitale. Ha detto che si trattava di trailer realizzati dalla produzione e non di spezzoni tagliati da una pellicola più ampia. Per questo motivo ha invitato a esaminare i dati informatici recuperati dai dispositivi sequestrati, sostenendo che sarebbe possibile dimostrare come quei trailer siano stati scaricati così come appaiono oggi.



L’indagato ha offerto anche una spiegazione sul comportamento di consultazione dei video, affermando che dopo il download i file sarebbero stati visionati solo poche volte e poi dimenticati sul vecchio hard disk. Ha definito senza valore molte delle tracce emerse dal disco rigido, che – a suo dire – non avevano per lui alcuna rilevanza e sono rimaste “lì nei secoli dei secoli”.

Al centro dell’attenzione ci sono state anche le osservazioni nate dall’analisi dei suoi post sui social e dei documenti trovati tra i materiali. Diversi osservatori avevano parlato di una presunta fascinazione per scene di violenza. Sempio ha respinto questa interpretazione, sostenendo che i contenuti rinvenuti non glorificano atti violenti ma vanno letti nel contesto in cui li aveva raccolti.



A sostegno della propria versione, l’intervitstatto ha ricordato il periodo in cui si era formato come istruttore di autodifesa. Ha collegato a quella fase, tra il 2013 e il 2015, la raccolta di appunti, letture e scaricamenti di testi a tema, citando tra gli altri Anatomia della distruttività umana di Erich Fromm come elemento presente nella sua biblioteca digitale dell’epoca.



Sempio ha precisato che i post relativi a violenza e stupri risalgono a quel medesimo arco temporale e non rappresentano, a suo dire, un interesse maturato successivamente o finalizzato a una qualche forma di idolatria della brutalità. Ha sottolineato che, per la sua formazione professionale nell’autodifesa, quegli approfondimenti avevano una funzione pratica e didattica.



La ricostruzione dell’indagato è stata proposta ieri sera al pubblico di Retequattro durante la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, nell’inchiesta curata dall’inviato Guglielmo Mazzola. La puntata è andata in onda venerdì 27 novembre.