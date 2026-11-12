Tumore osseo: per il 14enne morto dopo il rifiuto delle cure chiesti 14 anni per i genitori

Il pubblico ministero Paolo Fietta ha chiesto pene di 14 anni di reclusione ciascuno per L.G. e M.B., i genitori imputati a Vicenza per la morte del loro figlio quattordicenne, avvenuta nel gennaio 2024.

L’accusa è di omicidio volontario con dolo eventuale: secondo l’accusa la coppia avrebbe privilegiato il cosiddetto “metodo Hamer” invece delle terapie oncologiche riconosciute dalla medicina convenzionale.



La richiesta è stata formulata al termine della requisitoria davanti alla Corte d’Assise di Vicenza, nell’ambito di un processo che ha portato sotto i riflettori la scelta dei genitori di allontanarsi dai protocolli scientifici. Al centro del dibattimento c’è la responsabilità penale per la mancata somministrazione delle cure ritenute necessarie.



Nel corso delle ultime udienze il collegio ha disposto una superperizia: gli esperti incaricati hanno ritenuto che, seguendo le procedure chirurgiche e chemioterapiche previste dalla scienza medica, il ragazzo avrebbe potuto avere chance di salvezza. Questa valutazione è stata citata dal pubblico ministero come elemento chiave nella ricostruzione dell’accusa.



La vicenda affonda le radici nella diagnosi di osteosarcoma al femore, accertata nel 2022 all’Istituto Rizzoli di Bologna. Da quel momento il percorso terapeutico avrebbe dovuto seguire linee consolidate per quel tipo di tumore osseo, ma secondo l’accusa non è stato così.



Agli atti del processo figura anche il ruolo di un medico padovano, che secondo l’impianto accusatorio avrebbe sconsigliato ai genitori di effettuare una biopsia. In alternativa, i genitori avrebbero intrapreso trattamenti non convenzionali: impacchi di argilla e l’uso di antinfiammatori, pratiche che sono state richiamate più volte nelle indagini.



Successivamente la coppia avrebbe anche rivolto il ragazzo a un centro in Toscana per un percorso definito “di rinforzo fisico”. Dal materiale processuale emerge che queste scelte si sono susseguite mentre la malattia evolveva, con un peggioramento progressivo delle condizioni cliniche dell’adolescente.



La morte del ragazzo, avvenuta al Policlinico San Bortolo di Vicenza, è stata l’evento che ha innescato l’intervento della Procura. Sul caso era comunque già arrivata una segnalazione ai servizi sociali del Comune, ma la comunicazione è stata registrata quando le condizioni del giovane erano considerate già critiche.



In aula la pubblica accusa ha collegato la successione di decisioni mediche e non mediche alla responsabilità penale dei genitori, sostenendo che la rinuncia ai trattamenti oncologici raccomandati abbia reso possibile l’esito fatale. Gli avvocati difensori, nel corso delle udienze, hanno portato elementi a sostegno delle scelte compiute dalla famiglia; il dibattito si è concentrato sui tempi e sulla natura delle cure prestate.



L’istruttoria si è basata anche su testimonianze e documenti clinici raccolti dagli ospedali coinvolti, oltre che sulle perizie disposte dal tribunale. La Corte d’Assise ora dovrà valutare la fondatezza della richiesta del pm e decidere nel prosieguo del processo.



La diagnosi all’Istituto Rizzoli risale al 2022; la situazione clinica si aggravò negli anni successivi e, dopo una chemioterapia iniziata in ritardo, il ragazzo è purtroppo deceduto.