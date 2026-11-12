Scontri in aula alla cerimonia d’insediamento della 26ª Knesset: Netanyahu chiede unità e indagini, tensione con Bennett e Ben-Gvir

Gerusalemme, 11 novembre 2026 — La seduta d’insediamento della 26ª Knesset si è trasformata in una giornata di scontri verbali quando il premier uscente Benjamin Netanyahu ha pronunciato il suo discorso, chiedendo l’immediata costituzione di un governo di unità nazionale e un’indagine sui finanziamenti e le interferenze straniere nelle ultime elezioni.

Netanyahu ha inserito tra le “minacce esterne” anche i partiti arabo-israeliani presenti in parlamento e ha esortato il procuratore generale a rimuovere le restrizioni alle indagini. Le sue parole hanno subito acceso le tensioni nell’aula.

Il rivale Naftali Bennett ha interrotto dal pubblico chiedendo: “E l’inchiesta sul 7 ottobre?” Netanyahu ha risposto dal podio con un breve confermo: “Assolutamente, assolutamente”. La reazione ha innescato una catena di accuse reciproche.

Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza nazionale di estrema destra, è intervenuto zittendo Bennett e accusandolo di avere intese con il leader arabo Mansour Abbas. Netanyahu ha poi ribadito che un futuro governo non dovrà contare sul sostegno dei partiti arabi come Ra’am e la Lista Comune.

Nel corso degli scambi Bennett ha attaccato ancora contestando la presenza di consiglieri legati al Qatar, riferendosi a stipendi percepiti durante la guerra. Ben-Gvir ha ripreso l’attacco urlando “Vergognati, ti siedi con la Lista Comune”, mentre la discussione degenerava in caos nell’emiciclo.

Tra la confusione, il parlamentare d’opposizione Gilad Kariv è stato scortato fuori dall’aula dagli addetti alla sicurezza, segnando il culmine della giornata di forti tensioni politiche durante la cerimonia d’insediamento.