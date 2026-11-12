Sciopero 20 novembre: possibili disagi su trasporti, parcheggi e servizi a Venezia

Venerdì 20 novembre si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore indetto dalla FILT CGIL che coinvolgerà anche i servizi di mobilità e vendita biglietti a Venezia. Actv, AVM e VeLa hanno ricevuto la comunicazione di adesione e avvertono cittadini e turisti su interruzioni e limitazioni nelle prestazioni.



La mobilità via acqua, tram e autobus subirà riduzioni: il personale Actv impiegato nei servizi di navigazione, tranviario e automobilistico è infatti tra le categorie interessate dall’astensione dal lavoro. Anche i servizi ausiliari e di supporto gestiti dalle tre società sono compresi nella protesta.



Per quanto riguarda la navigazione, le aziende garantiscono collegamenti minimi (traghetti con le isole) e alcune corse di nave traghetto sulla linea 17 (Tali corse saranno riservate esclusivamente ai titolari di tessera IMOB e sarà obbligatoria la prenotazione per potervi accedere).



Sui servizi automobilistici e tranviari sono previste fasce orarie garantite: tutte le corse in partenza dai capolinea saranno assicurate tra le 06:00 e le 08:59, e nuovamente dalle 16:30 alle 19:29. Al di fuori di questi intervalli ci saranno cancellazioni, con conseguenti difficoltà per chi deve rientrare a fine mattinata, in particolare gli studenti degli Istituti Secondari Superiori.



Il People Mover, che collega Tronchetto, Stazione Marittima e Piazzale Roma, continuerà a circolare ma a fasce orarie predeterminate. Le aziende non hanno indicato l’orario preciso di ciascun turno garantito: l’effettiva operatività dipenderà dall’adesione del personale allo sciopero.



Per i parcheggi di proprietà comunale gestiti da AVM — Autorimessa Comunale, Park Sant’Andrea, Park Costa e Park Candiani — saranno consentiti ingressi e uscite per gli abbonati, per chi possiede tagliandi disabili e, dove previsto, per le prenotazioni già attive.



La rete vendita Venezia Unica subirà limitazioni operative. Per mitigare i disagi, le società ricordano i canali alternativi per ottenere tessere e titoli: l’emissione in formato virtuale tramite l’app AVM Venezia Official App, l’acquisto con pagamento contactless Tap to pay, l’utilizzo delle applicazioni mobili, il servizio Chat&Go, le emettitrici automatiche, i rivenditori autorizzati e il portale veneziaunica.it. È inoltre segnalata la sperimentazione del nuovo hub digitale per la mobilità, attiva sul sito di AVM, per l’acquisto di abbonamenti urbani.



Le aziende precisano che eventuali servizi aggiuntivi potranno essere predisposti in funzione della reale adesione allo sciopero da parte dei lavoratori in servizio. Di conseguenza, le informazioni potrebbero subire aggiornamenti nelle ore precedenti e durante la giornata.



Nella comunicazione che ha motivato l’astensione, la FILT CGIL ha richiamato una serie di criticità sociali ed economiche alla base dello sciopero. Il sindacato deplora l’effetto dell’inflazione sul potere d’acquisto delle famiglie e contesta, tra l’altro, le scelte di politica economica del Governo, la mancanza di adeguati finanziamenti per sanità, istruzione e politiche sociali, l’incremento delle spese per il riarmo e l’assenza di misure fiscali ritenute necessarie per ridurre le disuguaglianze. La richiesta di un confronto sulla legge di bilancio figura tra le istanze indicate.



A titolo di riferimento, la stessa sigla sindacale aveva ottenuto adesioni significative nella precedente astensione di 24 ore del 12 dicembre 2025: il settore automobilistico registrò il 52% di adesione, mentre la navigazione raggiunse il 71,41%.



Per aggiornamenti i viaggiatori sono invitati a sentire i canali dedicati.