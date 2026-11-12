Alghemie porta le alghe sul palco di “Giappone in Fiera”: talk e show cooking a Pordenone

Domenica 29 novembre, alle 11, il palco centrale di Giappone in Fiera a Pordenone ospiterà “Le alghe in cucina”, talk con show cooking a cura di Alghemie, il marchio trevigiano specializzato in prodotti vegetali a base di alghe.



All’incontro interverranno Andrea Marchesini, fondatore del progetto, e Clayton Kawamura, Italian Ambassador di Alghemie. Kawamura arriva all’appuntamento forte del successo nella Italy Sushi Cup 2026, competizione in cui si è imposto usando le Perle di Sirena; successivamente ha rappresentato l’Italia alla World Sushi Cup di Tokyo.



L’evento proporrà sia una parte teorica sia dimostrativa. Si parlerà delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche delle alghe e del loro impiego nella tradizione culinaria giapponese, quindi sarà eseguito uno show cooking con preparazioni firmate Alghemie.



Alghemie nasce quasi due anni fa sull’isola della Pescheria di Treviso. L’idea alla base del marchio prende ispirazione da una leggenda locale: la storia di una sirena che lasciò dietro di sé una scia di perle per ritrovare la città che amava. Da quella suggestione sono nate le “Perle di Sirena”, uno dei prodotti con cui il progetto si è fatto conoscere.



Secondo Marchesini, l’impiego delle alghe è stato pensato come un modo per riportare in cucina il sapore del mare tramite materie prime vegetali. Il lavoro del marchio è inoltre orientato a una filiera attenta allo spreco: le nuove preparazioni nascono con l’obiettivo di utilizzare al meglio le risorse marine impiegate.



Il confronto sul palco di Pordenone sarà anche un’occasione per mettere a fuoco il rapporto tra ingredienti tradizionali della cucina giapponese e le innovazioni proposte da chi lavora con le alghe in chiave vegetale. Lo show cooking mostrerà applicazioni pratiche delle preparazioni Alghemie, permettendo al pubblico di osservare tecniche e abbinamenti in tempo reale.



Giappone in Fiera si terrà il 28 e 29 novembre nei padiglioni 1 e 2 di Pordenone Fiere. Gli orari di apertura sono dalle 9:30 alle 18:30. Alghemie sarà presente presso lo stand P43.