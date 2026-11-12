Incendio a Ust-Luga dopo attacco di droni; ad Abu Dhabi riprende il secondo giorno di colloqui trilaterali

Un attacco con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico, uno dei principali terminali occidentali per l’esportazione di petrolio. Lo ha reso noto il governatore della regione, Aleksandr Drozdenko, che ha indicato l’intervento delle squadre di emergenza e la disattivazione di una sottostazione elettrica.

Nel corso della notte le difese aeree russe avrebbero abbattuto complessivamente 150 velivoli senza pilota, ha aggiunto il governatore. In un successivo aggiornamento Drozdenko ha comunicato che tre lavoratori sono rimasti feriti. Testimonianze e fonti locali hanno inoltre riferito che l’incendio sarebbe risultato visibile fino all’Estonia.

L’allerta non si è limitata alla Russia. In Lettonia è stato diramato un allarme per una possibile minaccia allo spazio aereo nella regione di Ludza intorno alle 23.20 (22.20 in Italia); poco dopo sono stati emessi avvisi anche per i comuni di Augsdaugava e Kraslava. Un allarme simile era stato segnalato in Lituania. Per la difesa aerea sono decollati caccia della Nato impegnati nella missione di sorveglianza; intorno alle 00.20 il livello di allerta è stato abbassato a giallo e alle 00.40 l’allarme è stato revocato.

Sul fronte diplomatico, ad Abu Dhabi sono ripresi i colloqui tra Russia, Stati Uniti e Ucraina: il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov ha annunciato su Telegram l’avvio del secondo giorno dei negoziati, specificando che la giornata comincerà con un incontro trilaterale con Stati Uniti e Russia, seguito da una riunione separata con i partner europei. I colloqui erano stati avviati il giorno precedente con una sessione durata quattro ore e mezza, con una pausa di 40 minuti, secondo quanto riportato da Tass.

Al tavolo negoziale la delegazione russa era guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky; per l’Ucraina partecipano Rustem Umerov e altri rappresentanti dei servizi di intelligence. Erano presenti anche gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, il comandante supremo delle forze alleate della Nato