Petroliera in fiamme nello Stretto di Hormuz: equipaggio ignoto mentre aumentano le tensioni regionali

Una petroliera è rimasta coinvolta in un incidente nello Stretto di Hormuz. Lo United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ha segnalato l’episodio ma ha precisato che al momento non sono note le condizioni dell’equipaggio né l’entità dei danni alla nave.

Alcuni media hanno riferito che la nave potrebbe aver colpito mine, mentre l’UKMTO ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’evento e le eventuali conseguenze ambientali.

La notizia giunge in un contesto di forte escalation regionale. Il capo dell’esercito iraniano Ali Abdollahi, che guida sia le forze armate sia il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha avvertito che Stati Uniti e Israele subirebbero “colpi ben più letali” in caso di nuovi attacchi contro l’Iran. Abdollahi ha inoltre dichiarato che qualunque luogo ritenuto minaccia per la sopravvivenza della Repubblica islamica diventerebbe “obiettivo diretto di operazioni asimmetriche” e ha affermato che la guerra avrebbe dimostrato l’inefficacia di alcuni sistemi di difesa occidentali.

In parallelo, fonti israeliane citate da Ynet hanno descritto come “infernale” una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu incentrata sull’Iran. Secondo questi resoconti, Netanyahu avrebbe sollecitato il ritorno a importanti operazioni di combattimento e sostenuto che l’Iran sta lavorando per ripristinare una minaccia nucleare, proponendo il rovesciamento del regime degli ayatollah come unica soluzione definitiva.

Sullo sfondo diplomatico, il New York Times riferisce che il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent si è trasferito in una base militare dopo aver ricevuto minacce di morte dall’Iran; il quotidiano precisa che la reale gravità delle minacce non è chiara e ricorda che Teheran ha smentito pianificazioni di attacchi contro individui sul suolo americano. Funzionari Usa citati dal Nyt ritengono al momento limitata la capacità iraniana di condurre attacchi su larga scala oltreoceano.

Teheran ha anche preso contromisure diplomatiche: Press TV riferisce che l’Iran ha inserito la Marina militare e l’Aeronautica dell’Argentina nella lista delle organizzazioni terroristiche, decisione motivata come misura di reciprocità dopo la designazione dei Pasdaran da parte di Buenos Aires.

Sul fronte yemenita, la coalizione a guida saudita ha annunciato la distruzione di tre siti legati alla produzione di missili dei ribelli Houthi vicino a Sana’a e a Bani Matar. Il portavoce Turki al Malki ha parlato della distruzione di uno stabilimento per assemblaggio di missili, di un impianto chimico per combustibile solido e di un laboratorio elettronico, e ha diffuso filmati degli attacchi.

Le conseguenze del conflitto si vedono anche sulla popolazione palestinese. Autorità sanitarie della Striscia di Gaza riferiscono che almeno tre persone sono state uccise: un padre e suo figlio di 13 anni identificati come Fadi Rajab e Abubakr, morti per un attacco aereo che ha colpito il tetto di un rifugio per sfollati a Zeitoun, e una terza persona uccisa da colpi d’arma da fuoco a Khan Younis. L’esercito israeliano non ha rilasciato dichiarazioni sui due episodi. Intanto Oxfam denuncia che le recenti inondazioni hanno costretto “circa 100.000 persone” a spostarsi nella Striscia; secondo l’organizzazione, Israele avrebbe limitato l’accesso a materiali per i rifugi e reso inaccessibile il 65% dell’area.

Nel dibattito politico israeliano, la prima seduta della nuova Knesset è stata segnata da accuse, tensioni e scontri verbali. Gadi Eisenkot, incaricato per la formazione del governo, ha definito il discorso di Benjamin Netanyahu “assurdo, divisivo, pieno di odio e vergognoso” e ha rilanciato l’obiettivo di costituire un “governo di emergenza nazionale”. Durante la cerimonia si sono registrate proteste dei deputati arabi e momenti di forte scontro tra esponenti politici, con richieste di nuove elezioni da parte di Itamar Ben Gvir e aperture condizionate di Mansour Abbas.

Infine, dal Pentagono il capo della Difesa Pete Hegseth ha sostenuto che, in meno di quaranta giorni di conflitto, gli Stati Uniti avrebbero colpito oltre 13.000 obiettivi e che Washington controllerebbe lo Stretto di Hormuz; Hegseth ha aggiunto che la marina e l’aeronautica iraniane sarebbero state neutralizzate e che sarebbe stata ampliamente danneggiata l’infrastruttura nucleare iraniana, affermazioni riportate dai media.