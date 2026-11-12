Campolongo Maggiore, incontro gratuito di difesa personale per donne il 14 novembre. Replica a Salzano

Un corso gratuito di difesa personale pensato per donne si terrà a Campolongo Maggiore sabato 14 novembre, dalle 9 alle 12. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Ving Tsun Academy e il Comune e prevede la partecipazione su prenotazione tramite WhatsApp al numero 349 7517457.



L’appuntamento è concepito come una lezione teorico-pratica rivolta a chi vuole acquisire strumenti concreti per prevenire e affrontare situazioni di aggressione. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è fornire alle partecipanti conoscenze utili per riconoscere e gestire episodi potenzialmente pericolosi, riducendo il rischio di subire violenze.



Sifu Luca Bertoncello, insegnante e coordinatore nazionale della Ving Tsun Academy, mette in luce il contesto in cui si inserisce l’iniziativa: la frequenza con cui casi di soprusi e violenze contro le donne approdano sui media suggerisce un fenomeno più diffuso di quanto si riesca a percepire. Per questo la lezione vuole essere un’occasione pratica per imparare a reagire in modo efficace nel caso in cui si verifichi un’aggressione.



Durante il corso, in condizioni di sicurezza, saranno simulate alcune situazioni reali, come lo strangolamento e la presa del polso. L’allenamento prevede esercizi mirati a sviluppare reazioni che consentano di liberarsi e allontanarsi dall’aggressore, con tecniche studiate per minimizzare l’uso della forza fisica e massimizzare l’efficacia delle risposte.



Le tecniche proposte derivano dal Ving Tsun Kung Fu, arte marziale di origine cinese noto anche come “Eterna Primavera”. La disciplina, secondo la tradizione, fu elaborata circa 450 anni fa da una monaca guerriera chiamata Ng Mui. Nel Ving Tsun vengono privilegiati movimenti rapidi, diretti ed essenziali, pensati per sfruttare precisione e tempismo anziché forza bruta.



Queste caratteristiche rendono il Ving Tsun adatto a praticanti di età e corporature diverse; per questo motivo la lezione aperta a Campolongo Maggiore punta a presentare tecniche accessibili anche a chi non ha esperienza marziale pregressa. La Ving Tsun Academy, che diffonde queste conoscenze in Italia dal 1992, cita come riferimento mondiale il Grand Master Paul Tang.



La formula dell’incontro mette al centro la sicurezza delle partecipanti: le simulazioni saranno condotte sotto la supervisione di istruttori per garantire esercizi controllati e progressivi. L’approccio intende combinare elementi teorici — per la prevenzione e il riconoscimento del pericolo — con prove pratiche di difesa obbligatoria in scenari realistici.



Per partecipare è necessario inviare un messaggio WhatsApp al 349 7517457. L’iniziativa è gratuita e promossa in collaborazione con l’amministrazione comunale di Campolongo Maggiore.



Per chi fosse interessato, è stato programmato un ulteriore incontro domenica 22 novembre, dalle 9 alle 12, presso la scuola primaria San Giovanni Bosco a Salzano.