Evasione a Buenos Aires: latitante l’ex brigatista Leonardo Bertulazzi, ordine di cattura urgente

Buenos Aires, 11 novembre 2026 — Leonardo Bertulazzi, 74 anni, ex membro delle Brigate Rosse, è fuggito dagli arresti domiciliari a Buenos Aires. La Direzione generale dell’Intelligence criminale ha emanato un ordine di cattura urgente.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari in un’abitazione di via Defensa 600, nel centro della città. Aveva perso lo status di rifugiato a seguito della revoca decisa dalla Corte Suprema di Giustizia argentina e stava aspettando l’estradizione verso l’Italia.

Bertulazzi deve scontare una pena di 27 anni di carcere per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata. Il suo caso era tornato al centro dell’attenzione dopo una serie di sviluppi giudiziari in Argentina: latitante dal 1980, era stato arrestato nell’agosto 2024 in seguito alla revoca dello status di rifugiato ottenuto lo stesso anno.

Nel novembre 2024 era stato poi scarcerato e, il 1° luglio 2025, la Corte Suprema argentina si era espressa favorevolmente sull’estradizione in Italia. Bertulazzi era stato già arrestato a Buenos Aires nel 2002 e rilasciato dopo alcuni mesi.

Di origine veneta, trasferitosi con la famiglia a Genova nei primi anni Sessanta, Bertulazzi è cresciuto a Prà e ha frequentato il liceo scientifico Fermi di Sampierdarena, dove iniziò la sua attività politica. Dopo l’iscrizione a Lettere e l’ingresso in Lotta Continua, entrò nelle Brigate Rosse con il nome di battaglia “Stefano” ed è stato componente della colonna genovese.

Tra gli episodi contestati figura il sequestro dell’ingegnere navale Piero Costa, avvenuto il 12 gennaio 1977 a Genova: Costa fu liberato dopo 81 giorni. Quel sequestro, destinato all’autofinanziamento, fruttò cinquanta milioni di lire impiegati per l’acquisto dell’appartamento di via Montalcini 8 a Roma, immobile dove in seguito fu tenuto prigioniero Aldo Moro.

Sull’evasione, l’avvocato Gabriele Fuga ha dichiarato di aver “letto quanto è accaduto” e di non avere notizie dirette e precise; ha aggiunto di essere stato in contatto con la figlia ma che ciò risaliva a prima dell’estate.