World24 di Rai News 24: la rubrica esteri del 10 novembre 2026 in onda la sera

La rubrica World24 di Rai News 24 è andata in onda il 10 novembre 2026. Il programma, dedicato all’informazione internazionale, è trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 21:30 alle 21:45.

La redazione è coordinata dai Programmi e affidata alla Redazione Esteri. Alla conduzione e cura del format figurano Andrea Gerli, Annamaria Esposito, Aldo Anziano, Silvia Arcelli, Andrea Vaccarella, Veronica Fernandes, Ilario Piagnerelli, Marina Lalovic, Emma Farnè, Carlotta Macerollo, Raffaella Cosentino, Alessandro Carboni e Katia Cerratti. Assistono il lavoro editoriale Aurora Corbi e Chiara Cassarà.

Nell’edizione del 10 novembre sono stati trattati i temi caldi segnalati dalla testata: allarmi bomba, il viaggio del Papa in America Latina, i midterm USA 2026, la guerra in Ucraina, la crisi climatica e il Tembaine Desert Rally.

World24 si inserisce nel panorama informativo di Rai, con collegamenti e contenuti che dialogano con le aree tematiche della rete: ambiente, arti e spettacolo, cronaca, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita, viaggi e turismo. La programmazione fa inoltre riferimento all’informazione prodotta da TG1, TG2, TG3, GR1, GR2, GR3 e agli spazi informativi della rete.

Il programma invita il pubblico a seguire gli aggiornamenti anche tramite i canali social della testata.