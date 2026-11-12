Ad Abu Dhabi ripartono i negoziati sulla guerra in Ucraina: luci e ombre al primo round

Ad Abu Dhabi è cominciato il primo giorno di negoziati tra le delegazioni di Washington, Kiev e Mosca, con la partecipazione della Nato e di Paesi europei. L’incontro ha mostrato aperture sui temi umanitari ma anche forti segnali di diffidenza tra le parti.

Per la prima volta dallo scorso febbraio le due delegazioni si sono sedute nella stessa stanza. A guidare la squadra ucraina è stato il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza Rustem Umerov; per la Russia era presente il consigliere del Cremlino Vladimir Medinsky. Al centro del tavolo, in qualità di inviati di Trump, erano seduti Steve Witkoff e Jared Kushner.

Dopo la prima sessione il presidente Zelensky, intervenuto dalla Danimarca, ha parlato di un confronto costruttivo e di sostanza, soprattutto su questioni umanitarie come il rilascio dei prigionieri e il ritorno dei bambini dalla Russia.

Dal G7, il segretario di Stato USA Rubio ha definito l’incontro «produttivo» pur sottolineando che «molto lavoro resta da fare». Da Mosca il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha invece smorzato ogni eccessivo ottimismo: «Non accetteremo un altro cessate il fuoco senza prima sapere cosa accadrà dopo», ha detto, aggiungendo un commento riferito agli europei presenti al tavolo precedente.

Al negoziato erano presenti rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania e Italia. Il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, Fabrizio Saggio, ha ribadito il pieno sostegno di Roma a Kiev e la richiesta della premier Giorgia Meloni perché l’Europa parli con «una voce sola».

Sullo sfondo delle trattative ci sono pressioni temporali e politiche: secondo la ricostruzione, la sconfitta elettorale di Trump potrebbe spingerlo verso un rilancio diplomatico; analogamente Putin potrebbe voler cogliere una finestra di opportunità prima dell’insediamento di un Congresso statunitense che si profila più ostile. Per lo stesso motivo anche Witkoff e Kushner avrebbero urgenza di risultati, consapevoli del possibile scrutinio del nuovo Congresso per conflitti di interesse.

Il primo giorno ad Abu Dhabi si è quindi chiuso con risultati concreti soprattutto sul fronte umanitario, ma con molte questioni politiche e strategiche ancora irrisolte sul tavolo.